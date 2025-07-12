隔20年相會！胡瓜合體彭佳慧遇陷阱題 突遭嗆：視力有問題

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》最新一集邀請到歌后彭佳慧，兩人久違二十多年再次相聚，彭佳慧開車接送胡瓜，在車上暢聊過往的種種，還一起大唱黃梅調，相當過癮。

同為客家鄉親的兩人，一談到客家文化就話匣子停不下來，兩人家裡都是做生意的，從小就要當忙家中販售算帳等事務，胡瓜自認算術還不錯，引起彭佳慧當場考驗九九乘法表，胡瓜也一派輕鬆的正確回答，證實已深受鍛鍊難不倒。而兩人也大啖客家美食，深陷在美味裡到快忘記主持節目，彭佳慧分享自己工作前一定要吃白飯，唱歌前一定要吃紅燒肉，完全不擔憂食物的油膩，反而是她的開嗓秘方。

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胡瓜（右）合體彭佳慧。（下面一位提供）

談到彭佳慧身為農家子弟，卻踏入音樂圈的契機，原因是受家族的耳濡目染，常常一起聽收音機的音樂，也和家人在浴室高歌一曲、深情對唱，讓彭佳慧種下了音樂因子。彭佳慧也分享，曾在高中時期就上過胡瓜的節目，距離當時第一次見到胡瓜，覺得至今沒什麼轉變，特別是氣場一樣強大到讓彭佳慧感到害怕。

節目中也考驗胡瓜有多了解女人心，面對女生的陷阱題會如何回覆，問到：「覺得我今天有哪裡不一樣？」胡瓜竟然直球回覆：「沒有不一樣啊！」超直男的思考慘遭彭佳慧嚴厲指責：「活生生站在面前還看不出來，是視力的問題！」胡瓜也懊惱的表示自己有在反省了，也當場向彭佳慧討教，不過也趁機抱怨：「股票都跌二百多點了還要回答這種問題！」

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