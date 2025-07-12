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仙氣女星拍戲滑倒慘摔 下巴撞石桌精緻臉險毀容

鞠婧禕。（翻攝自微博）鞠婧禕。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星鞠婧禕以精緻五官與空靈氣質聞名，曾被日媒封「四千年一遇美女」。近日她忙於拍攝新戲，期間意外摔倒，下巴慘撞石桌，險些毀容，畫面在網路上瘋傳，引發熱議。

鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）

鞠婧禕。（翻攝自微博）鞠婧禕。（翻攝自微博）

從曝光的影片可見，鞠婧禕身穿古裝，拍攝一場潑水戲時疑似滑倒失去平衡，整個人向前撲倒，下巴重重撞上石桌，衝擊力道之大導致她身體反彈，最後趴倒在地。

鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）

倒地後，鞠婧禕一度勉強抬頭微笑，隨即不斷喘氣，並顫抖地扶著石椅，看起來十分痛苦。現場工作人員起初誤以為是演出情節，直到察覺異狀才緊急喊停並上前協助。同場演員張雲龍也立刻上前關心。

鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）鞠婧禕拍潑水戲，疑似滑倒下巴撞上石桌。（翻攝自微博）

鞠婧禕。（翻攝自微博）鞠婧禕。（翻攝自微博）

鞠婧禕的下巴、膝蓋與手部均有擦傷，所幸無嚴重外傷，經簡單包紮與上藥處理後，她仍堅持完成當天剩餘的拍攝，展現十足敬業精神。

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