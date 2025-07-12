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人設翻車2年！劉芒復出推聯名服飾 網揚言抵制：台灣人真健忘

〔記者李紹綾／台北報導〕YouTuber劉芒拍攝「拜月老」系列影片竄紅，2023年5月遭合作過的攝影師及廠商爆料工作態度不佳、過分要求修圖，還遭房東控訴破壞租屋處，人設徹底大翻車，網友揚言抵制。近來有服飾品牌找她推出聯名系列，讓不少網友氣炸。

劉芒與服飾品牌合作。（翻攝自臉書）劉芒與服飾品牌合作。（翻攝自臉書）

有網友在Dcard以「劉芒事件被遺忘了嗎」為題，表示近來有服飾品牌與劉芒合作推出聯名系列，直喊：「過了1、2年，劉芒當初轟轟烈烈的耍大牌、吹毛求疵、愛遲到，人設崩壞事件大家都忘記了嗎，看到真的很失望，是覺得臺灣人很健忘嗎 （還是臺灣人真的這麼健忘）」

劉芒與服飾品牌合作。（翻攝自臉書）劉芒與服飾品牌合作。（翻攝自臉書）

也有網友在Threads喊失望，「這一檔竟然是瘤芒聯名？？我傻眼，青菜蘿蔔各有喜好，對！我就是不喜歡的那一個，這一檔我跳過，品牌好不容易有知名度了，聯名配合的對象還是要挑選吧？消費者不是來什麼就吃什麼」。

劉芒與服飾品牌合作，推出聯名系列。（翻攝自臉書）劉芒與服飾品牌合作，推出聯名系列。（翻攝自臉書）

留言區幾乎一面倒，大部分都是揚言抵制，「我看到也超級失望⋯⋯要慎選合作對象啊啊啊啊啊啊上次阿翰跟千千就超對味的，結果這波竟然是劉芒」、「流氓的人設，感覺不適合這平價品牌衣服耶，他不是都只用很貴、精品、設計師品牌的東西嗎」、「看到完全冷掉，怎麼會找他聯名」、「哇靠！直接拒買」，但也有人緩頰認為「還好吧，她又不是殺人放火犯罪」、「好無聊，她是犯了什麼滔天大罪，妳們都沒犯錯過嗎」。

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