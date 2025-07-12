Albee捲賀瓏小三風波首露面 曬「爆乳深溝」嗨喊：好久不見

Albee（右）與賀瓏（左）傳出緋聞。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Albee」范乙霏日前被爆與喜劇演員賀瓏熱戀，遭質疑介入賀瓏與已故前女友天殘的感情，發文自清「沒有對不起任何人」後，在社群神隱2周，直到今（12日）才透過IG更新近況。

Albee首露面。（翻攝自IG）

Albee在IG限時動態低調露面，可見她坐在化妝鏡前，正在讓造型師吹整頭髮，一頭浪漫大波浪捲搭配嫩綠色服裝，襯托出她的白皙肌膚，她一邊拿著手機自拍，一邊開心比出YA的姿勢，文中便以日文寫下「好久不見」，接著她也曬出完妝的模樣，她對著鏡頭露出甜美燦笑，上衣深V的設計，讓她的深邃事業線一覽無遺，似乎心情已經平復，重新準備好投入工作。

請繼續往下閱讀...

事實上，Albee先前被拍到和賀瓏同遊大阪，因此遭外界猜測兩人在交往，沒想到賀瓏隨即遭到所屬經紀公司薩泰爾解約，引起之後一連串的感情風波。對於爭議，Albee也發文澄清，強調是在賀瓏與天殘分手後，兩人才從工作夥伴變成朋友，「但就是一般朋友，不會過問對方私人感情問題。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法