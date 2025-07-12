劉亦菲真實身材遭鏡子出賣 網狠酸：修很大…

劉亦菲有著「神仙姐姐」封號。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國女星劉亦菲擁有精緻五官及清新氣質，因此有「神仙姐姐」的封號，出道多年人氣依舊不減，不過網路上對於她身材的討論也從沒少過，日前就有網友在微博釋出劉亦菲在鏡子前的照片，身後鏡子竟意外曝光了她的真實身材。

劉亦菲疑似修圖被抓包。（翻攝自微博）

一名網友在微博上傳一張劉亦菲的照片，配文寫下「劉亦菲你要注意，背面的鏡子給你反光了」，只見劉亦菲身穿全白套裝搭配長靴，正面看來腰身纖細，但透過背後鏡子的反射，卻可見到未經修飾的真實身材，雖然腰臀曲線依舊姣好，但相較之下仍顯得較為豐腴。

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照片曝光後引起討論，同時還有網友發現鏡子旁的立燈疑似被P圖拉扯而變形，狠酸「修很大」，不過也有不少人力挺劉亦菲，認為她根本不需要修圖，「明顯鏡子裡的身材更好，不懂為什麼要P」、「鏡子裡更性感」、「身材是真好」、「角度不一樣而已」、「好看啊」、「反光怎麼了？背影也很瘦」。

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