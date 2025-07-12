掰了12年《綜藝大熱門》！Lulu陳漢典發收工照：最棒徽章

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日前宣布將要轉型升級，時段將移至周末播出，今（12）日完成最後一集錄製，Lulu、陳漢典也發出收工照。

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu主持《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳宗憲透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影，在早上6點多結束了，吳宗憲不忘感謝粉絲：「心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」

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Lulu、陳漢典曬收工照。（翻攝自IG）

Lulu則在六點多時到門口自拍大喊天空超級亮，幽默直呼「一片光明」，她也感性表示：「謝謝《綜藝大熱門》，我生命中最棒的一枚徽章。」

Lulu感性謝節目。（翻攝自IG）

未來節目名稱將改為《超級大熱門》，雖然確切時段還有待公布，不過吳宗憲可能將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，他之前自信表示，自己是從以前到現在主持假日時段，唯一一個統一天下的人。

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