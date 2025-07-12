晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

掰了12年《綜藝大熱門》！Lulu陳漢典發收工照：最棒徽章

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日前宣布將要轉型升級，時段將移至周末播出，今（12）日完成最後一集錄製，Lulu、陳漢典也發出收工照。

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu主持《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》。（資料照，記者胡舜翔攝）陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu主持《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》。（資料照，記者胡舜翔攝）

吳宗憲透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影，在早上6點多結束了，吳宗憲不忘感謝粉絲：「心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」

Lulu、陳漢典曬收工照。（翻攝自IG）Lulu、陳漢典曬收工照。（翻攝自IG）

Lulu則在六點多時到門口自拍大喊天空超級亮，幽默直呼「一片光明」，她也感性表示：「謝謝《綜藝大熱門》，我生命中最棒的一枚徽章。」

Lulu感性謝節目。（翻攝自IG）Lulu感性謝節目。（翻攝自IG）

未來節目名稱將改為《超級大熱門》，雖然確切時段還有待公布，不過吳宗憲可能將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，他之前自信表示，自己是從以前到現在主持假日時段，唯一一個統一天下的人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中