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娛樂 最新消息

江蕙高雄復出開唱陳其邁送宵夜 網友:邁邁幹嘛姨母笑

〔記者王榮祥／高雄報導〕「二姐」江蕙昨晚在高雄復出開唱，引爆逾萬歌迷湧入高雄巨蛋，高雄市長陳其邁也專程獻花還送宵夜，今更PO出跟江蕙合照，網友問:「邁邁幹嘛姨母笑」。

相隔10年，江蕙昨晚回歸歌壇從高雄出發，吸引上萬歌迷相挺；市長陳其邁在演唱會結束後專程獻花加宵夜，感謝二姊在落雨聲中實現約定，歡迎江蕙回故鄉高雄開唱。

陳其邁專程送宵夜探班江蕙，今po出與江蕙合照，被發現有點「姨母笑」。（翻攝臉書）陳其邁專程送宵夜探班江蕙，今po出與江蕙合照，被發現有點「姨母笑」。（翻攝臉書）

陳其邁表示，江蕙與高雄很有緣，不僅2015最後一場「祝福」告別演唱會在高雄巨蛋，她也是第一個來高雄巨蛋開唱的藝人（2008年初登場），高雄與二姐的關係一向緊密。

他提到先前約好，等二姐一切準備好後、記得回高雄看看大家，昨夜演唱會結束後帶著在地宵夜來看看二姐，歌迷思慕了10年，感謝二姐繼續以歌聲撫慰人心、以歌聲把我們攬牢牢。

網友留言「邁邁開心的表情全顯露在臉上」、「二姐好美、邁邁好帥」、「高雄市民有福氣啦」、「二姐怎麼依然這麼有氣質又很漂亮」、「邁邁幹嘛姨母笑、完全難掩興奮的心情」。

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