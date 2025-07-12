錄影驚喊「誰抓我ㄋㄟㄋㄟ」 曾莞婷、豆花妹襲擊畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《飢餓遊戲》馬來西亞本週日迎來最終回「飢餓王最終爭霸戰」。一行人前往柔佛州濱海渡假村，距離新加坡僅30分鐘車程，景色宜人，藝人在風光明媚的景點展開最終廝殺。

上一集鄭人碩、無尊、Una與峮峮成功晉升「飢餓王」，瞬間身分地位高人一等。王仁甫憤憤不平說：「我們幾個平民聊得很開心，但那四個王完全不想理我們耶。」結果鄭人碩立刻接招：「因為你們就是平民啊！我們幹嘛理你們。」瞬間「王者氣焰」點燃全場。

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許孟哲驚被摸胸。（中視提供）

而上一集「飢餓王」之一的曾莞婷，在最後的關頭被擠下國王寶座，飲恨又可惜，她分享，睽違許久再次參加海外錄影，感觸特別深：「跟5566的主持人們都是老朋友，最近又剛好和峮峮合作了一部影集，等於在工作上也都一直有緣分。」她笑說自己玩遊戲一向都有點小運氣，結果節目第一關就意外晉升「飢餓王」，「什麼都還沒做就當國王，有點小開心啦！」而且身為「飢餓王」待遇超好：「大家真的很照顧我，不但不用餓肚子，收工的時候也被照顧到，真的有感受到一種溫暖。」

豆花妹與曾莞婷兩人四手聯彈，對王仁甫「上下其手」摸胸攻擊。（中視提供）

當製作人宣布遊戲戰績，雖然四位「飢餓王」已經確定，但最終關卡規則也相當殘酷，飢餓王四人中，只要率先在關卡中收集完柔佛州十個縣，即可獨得獎金22,222元，而平民則可透過飢餓王的挑選，搶奪最後翻盤機會爭取獎金挑戰賽。因此，一場「王平之爭」在濱海度假村正式開打。為了博取「飢餓王」的好感，身為平民的孫協志、許孟哲開始巴結「飢餓王」無尊，直接改口稱他「尊哥」，王仁甫更猛，直接灌上迷湯：「就飛輪海最帥的那個啊！」無尊當場爽翻、享受「眾星拱月」，沒想到下一秒就被鄭人碩從背後殺個措手不及，來招「童子拜觀音」，讓無尊大喊「誰戳我屁股」。鄭人碩坦言想戳醒無尊，提醒他不要太囂張。

遊戲關卡中「拿到自號球就淘汰」，眾人必須矇眼在水中尋球，一片混亂中完全喪失方向感，場面如同「盲眼水中大亂鬥」。許孟哲一邊亂摸一邊大喊：「誰抓我ㄋㄟㄋㄟ？不要以為男生不會被女生攻擊！」而孫協志則小心翼翼採取「手肘護胸」自我保衛方式前進。王仁甫卻成為現場「受害者代表」，好不容易摸到球，卻被蔡黃汝與曾莞婷兩人四手聯彈，對他「上下其手」摸胸攻擊，他崩潰大叫：「不要亂摸啦！不要亂摸啦！」場面失控卻引發爆笑。

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