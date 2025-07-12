《花系列》神級卡司30年後重聚 同框照掀回憶殺

〔記者李紹綾／台北報導〕經典電視劇《花系列》90年代紅極一時，近日演員們再相聚，包括王淑娟、崔佩儀、馬妞、湯志偉、李天柱、伊正、李之勤、王道、李國超、楊潔玫、六月等人，同框畫面掀起劇迷滿滿的回憶殺。

「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）

王淑娟在社群分享聚會照，開心說：「昨晚『花系列』的聚會，近300張的歡樂照片和影音，深深讓我感動，彷彿又看到了當年的大家，開心有你們的參與，謝謝你們在我人生中佔了很大的位置，而且屹立不搖，謝謝你們。」

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「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）

崔佩儀（左）開心和李之勤合照。（翻攝自臉書）

崔佩儀（左）與六月。（翻攝自臉書）

崔佩儀發文寫道，「今天花系列聚餐，大家見面好開心，30幾年的革命情感，我們就像一家人一樣」，李國超感慨說：「花系列聚會！雖然大家都不再是青春郎+美少女！但不變的情誼是金錢買不到的！人生要懂得珍惜！謝謝有你們。」湯志偉則表示，「花系列同學會」熱鬧依舊，「眾人安好，甚是欣慰。想過往，一頁一頁中，留有許多美好。也感謝所有的觀眾，當初看著我們，說著一篇篇的故事」。

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