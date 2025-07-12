晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《花系列》神級卡司30年後重聚 同框照掀回憶殺

〔記者李紹綾／台北報導〕經典電視劇《花系列》90年代紅極一時，近日演員們再相聚，包括王淑娟、崔佩儀、馬妞、湯志偉、李天柱、伊正、李之勤、王道、李國超、楊潔玫、六月等人，同框畫面掀起劇迷滿滿的回憶殺。

「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）

王淑娟在社群分享聚會照，開心說：「昨晚『花系列』的聚會，近300張的歡樂照片和影音，深深讓我感動，彷彿又看到了當年的大家，開心有你們的參與，謝謝你們在我人生中佔了很大的位置，而且屹立不搖，謝謝你們。」

「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）「花系列」演員齊聚。（翻攝自臉書）

崔佩儀（左）開心和李之勤合照。（翻攝自臉書）崔佩儀（左）開心和李之勤合照。（翻攝自臉書）

崔佩儀（左）與六月。（翻攝自臉書）崔佩儀（左）與六月。（翻攝自臉書）

崔佩儀發文寫道，「今天花系列聚餐，大家見面好開心，30幾年的革命情感，我們就像一家人一樣」，李國超感慨說：「花系列聚會！雖然大家都不再是青春郎+美少女！但不變的情誼是金錢買不到的！人生要懂得珍惜！謝謝有你們。」湯志偉則表示，「花系列同學會」熱鬧依舊，「眾人安好，甚是欣慰。想過往，一頁一頁中，留有許多美好。也感謝所有的觀眾，當初看著我們，說著一篇篇的故事」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中