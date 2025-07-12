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娛樂 音樂

別管緋聞！費玉清對江蕙10年前後心意比一比 鳳凰變裝氣勢非凡

〔記者陳慧玲／高雄報導〕天后江蕙昨晚重回高雄巨蛋開唱，復出首場有笑有淚，除了回憶起抗癌在醫院治療時的心情落淚，另外和粉絲聊天中也充滿趣味，笑聲連連，場外眾多藝人好友送花祝福，不乏天王天后，其中最吸引目光的就是曾傳緋聞，但是是一輩子朋友，已引退的摯友費玉清送的「浴火鳳凰」，不少歌迷入場都搶拍紀念。10年前江蕙的「祝福」巡演，費玉清也曾送花，對比10年前10年後，同樣都心意滿滿。

江蕙復出首場演唱會順利落幕。（寬宏提供）江蕙復出首場演唱會順利落幕。（寬宏提供）

當年在江蕙的「祝福」演唱會上，費玉清致贈給江蕙的花牌上寫著「歡迎反悔 再展金嗓」，也表達出歌迷的心聲，當時包括田馥甄、陳美鳳等都曾說過希望有一天江蕙可以再「開麥」，當時費玉清非常有心，由於華麗鳳凰的蘭花久了也會變得較不漂亮，因此還不定時會請花店重新整理布置，那時就吸引許多粉絲「集郵」，收集江蕙演唱會場外「變裝」過的鳳凰花束。

江蕙10年前「祝福」巡演，費玉清送的鳳凰花束還會不時「變裝」。（資料照）江蕙10年前「祝福」巡演，費玉清送的鳳凰花束還會不時「變裝」。（資料照）

江蕙復出，費玉清送上「浴火鳳凰」給予祝福。（記者陳慧玲攝）江蕙復出，費玉清送上「浴火鳳凰」給予祝福。（記者陳慧玲攝）

10年過去，江蕙回歸，費玉清感動寫道：「再展金嗓，眾望所歸」，他送的這隻鳳凰由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開寬260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡。能在復出首日就看到費玉清滿滿的祝福，對江蕙來說也是最好的打氣力量。

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