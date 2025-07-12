賈靜雯興奮朝聖GD！意外吐「4字」引爆網友怒火

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓星「GD」G-DRAGON昨起在台北小巨蛋連唱3天，首場吸引萬名歌迷朝聖，這是他暌違8年再度來台，格外受到關注。賈靜雯也朝聖GD的天王魅力，她興奮在社群平台分享，寫：「感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉」，沒想到「瞬間圈粉」4字卻引來不少粉絲不悅，質疑她根本不是真的粉絲，只是去蹭。對此，賈靜雯經紀人目前尚未回應。

賈靜雯為了GD特別做美甲。（翻攝自IG）

賈靜雯去看GD演唱會，連指甲都做了一朵小雛菊，其實頗有參與感，只是她的心得讓有些沒買到票的粉絲認為有「剝奪感」，但也有人指出是「主辦給的票，為什麼要怪在去看演唱會的人頭上」，引發討論。

請繼續往下閱讀...

賈靜雯（左）和好友張心妍昨晚朝聖GD演唱會。（翻攝自IG）

有網友質疑賈靜雯不是真的GD粉絲，說她沒有追蹤GD，還狠酸：「想問你拼得出來GD的英文全名嗎？才剛被圈粉這句真的好諷刺」。不過也有人幫忙緩頰，還翻出過往歷史，指出賈靜雯10年前就有去看過GD。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法