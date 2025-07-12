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長年為喵喵與小次郎獻聲！《寶可夢》配音員病逝享壽71歲

美國知名配音員詹姆斯卡特卡思卡特長年為《寶可夢》美版動畫中的喵喵、小次郎與大木博士等經典角色配音。（翻攝Facebook）美國知名配音員詹姆斯卡特卡思卡特長年為《寶可夢》美版動畫中的喵喵、小次郎與大木博士等經典角色配音。（翻攝Facebook）

〔記者胡御柔／台北報導〕美國知名配音員詹姆斯・卡特・卡思卡特（James Carter Cathcart）於美東時間7月9日辭世，享壽71歲。他因長年為《寶可夢》美版動畫中的喵喵、小次郎與大木博士等經典角色獻聲，深植人心。消息一出，全球粉絲紛紛感念這位陪伴無數童年與青春的聲音。

據外媒報導，卡思卡特於紐約一間安寧醫院安詳離世，妻子瑪莎・雅各比（Martha Jacobi）透過社群媒體證實噩耗，而前妻則透露他因咽喉癌病逝。自2023年確診癌症以來，他始終以積極態度對抗病魔，並在身體狀況許可下完成了《寶可夢：旅途 最終章》的英文配音後，才宣布退休。

卡思卡特自1998年起加入《寶可夢》配音陣容，正值動畫在全球掀起熱潮。他不僅為反派角色小次郎與喵喵注入幽默與靈魂，也詮釋了大木博士等重要角色，堪稱是《寶可夢》動畫的靈魂聲音。許多粉絲感嘆，「他的聲音，是寶可夢世界裡最熟悉的存在。」

除了《寶可夢》，卡思卡特亦參與《遊戲王》、《航海王》、《音速小子》等多部人氣動畫的英語配音，職業生涯中累積超過百個角色，堪稱動畫圈極具份量的資深聲優。他的離去，無疑是動畫配音界的一大損失。

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