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娛樂 最新消息

唱功獲讚卻敗北？ 李佳薇《歌手》被編曲「扯後腿」上熱搜

李佳薇參加中國節目《歌手2025》。（資料照；翻攝IG）李佳薇參加中國節目《歌手2025》。（資料照；翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國節目《歌手2025》第9期於昨（11）日晚間播出，美國第九季《The Voice》冠軍喬丹・史密斯以超強實力襲榜成功，擊敗歌手李佳薇與陳楚生，引發熱議。

李佳薇作為當晚第一位登場的守榜歌手，演唱詹雯婷的《訣愛》，展現穩健唱功，獲得48.06%得票，僅以些微差距不敵喬丹·史密斯的51.93%。雖然失利，李佳薇仍成功以總排名第4晉級下一輪賽程，表現可圈可點。

節目播出後，「#編曲給李佳薇做局」迅速登上微博熱搜。大批網友認為此次編曲未能發揮出她的優勢，紛紛留言：「穩如CD卻被編曲扯後腿」、「這伴奏根本等於沒有」。

對於外界的聲音，李佳薇在直播中回應：「可能這期大家都太熱鬧了，顯得我的太安靜了一點，我才來第2期，後面還會有很多風格可以嘗試。」謙虛表示自己還有進步空間，也展現出強大的心理素質。

儘管氣勢稍受影響，李佳薇的穩定發揮仍獲得不少粉絲力挺。相較之下，美國女歌手格瑞絲·金斯勒則遺憾遭淘汰。

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