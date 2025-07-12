李竺芯真的蕭查某！12年前MV曝光太驚人 「Lulu小賴全入鏡」

〔記者邱奕欽／台北報導〕第36屆金曲獎落幕，台語創作歌手李竺芯以專輯《Suí 水》橫掃「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」3大獎，成為當晚最大贏家。隨著李竺芯爆紅，過往的創作也被網友們挖出，驚喜發現她12年前推出的《HOT辣》MV中，竟藏有許多如今紅翻天的熟面孔，前衛的造型及浮誇的舞蹈更被網友笑虧：「真的是蕭查某！」

李竺芯在12年前推出的《HOT辣》MV中，造型前衛。（翻攝自YouTube）

這支2012年發行的MV當中，除了金曲新科台語歌后李竺芯本人外，更驚見當時還是新人的「Lulu」黃路梓茵、「大鶴」林鶴軒參與演出，而舞蹈編排與演出更由現為主持人、創作者的「小賴」賴晏駒操刀，這組近年以搞笑、綜藝感爆棚著稱的黃金組合，沒想到12年前就曾經同框，甚至還一起跳舞，立刻在網路掀起討論，「這什麼寶藏MV！」、「現在看根本演藝圈宇宙交叉點」。

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「Lulu」黃路梓茵（左）、「大鶴」林鶴軒也出現在《HOT辣》MV中。（翻攝自YouTube）

「小賴」賴晏駒（右）為李竺芯舊作《HOT辣》MV編舞，並擔綱舞者。（翻攝自YouTube）

有趣的是，李竺芯的個性本就鬼靈精怪，更在金曲36上自封是「蕭查某」而爆紅，對比當年她以前衛的服裝造型，搭配浮誇的舞蹈動作在MV中亮相，讓這段青春熱辣的畫面重新被翻出，也被網友們紛紛笑虧，「完全沒錯！妳真的是蕭查某！」、「12年前這是多前衛的歌跟打扮啊！」、「朝聖！太晚發現這個作品了」、「自詡蕭查某我只服妳！」、「竟然有十幾年前的小賴、LULU和大鶴，這是什麼大學生了沒的演員團隊～」

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