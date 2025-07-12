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館長變裝紅姐！神還原8男「赴約偽娘情節」 網看傻：根本一樣

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國南京爆出38歲焦姓男子男扮女裝化名「紅姐」，再透過濾鏡美顏、假聲音在網路色誘男性約砲，還遭爆「知男而上」，受害者遍及大學生、外籍男甚至已婚人士，引發中國社群炸鍋。網紅「館長」陳之漢也立刻跟進話題，1人分飾9角，自導自演一段「赴約紅姐情節」，神還原裝扮讓網友全看傻，直喊：「根本一樣！」

館長跟上時事變裝成「林口紅姐」。（組合照，翻攝自IG）館長跟上時事變裝成「林口紅姐」。（組合照，翻攝自IG）

館長在影片中不但穿上女裝、戴上假髮，臉上還掛著口罩，甚至模仿多位男性角色赴約的搞笑情景，包括緊張送伴手禮型、戴安全帽硬派型、喝高蛋白健身型等，對照中國「紅姐」事件真假難辨的狀況，諷刺力十足。館長更自嘲「我是林口紅姐」，最後更以膝蓋擊破西瓜，讓所有網友笑翻驚呼「效率有夠驚人」、「動作太快了吧！」、「館長是把房間扛回來了嗎？」

館長1人分飾9角，神還原「8男赴約紅姐情節」。（翻攝自IG）館長1人分飾9角，神還原「8男赴約紅姐情節」。（翻攝自IG）

中國紅姐事件持續延燒，網路瘋傳焦姓男子用社群假女聲、濾鏡直播與陌生男調情，甚至有人「知男而上」。而館長不只高度還原，更補強「受害者帶伴手禮赴約」的細節精髓，粉絲們也被逗樂狂讚：「不能說超像，只能說根本一樣」、「比新聞還精采」、「原來阿館是被健身耽誤的戲子。」

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