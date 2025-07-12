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娛樂 音樂

他帥成這樣超自信！鬆口認了：怕大家因外型注意我

〔記者陽昕翰／台北報導〕21歲的創作歌手齊翔自認是內向「I人」，創作成為他與外界溝通的出口，他說：「我怕大家只是因為外型注意我，不是真的在聽音樂。我想做出像周杰倫那樣，單純因為音樂打動人心的作品。」希望看齊偶像周杰倫。

齊翔自高三起發行首支單曲，至今累積超過5000萬次串流點聽，近日更入選 Spotify「2025 RADAR 新勢力」，成為備受矚目的音樂新聲。

齊翔發行首張個人數位 EP《STILL》，收錄四首探索愛與失落的創作歌曲，獻給那些「嘴上說著沒事，心裡卻還沒放下」的人。而EP中的每首歌，從旋律、編曲到製作皆由他一手包辦，展現音樂才華。

歌壇新人齊翔勇闖歌壇。（ZEALOTS）歌壇新人齊翔勇闖歌壇。（ZEALOTS）

出身教育家庭，齊翔的父母皆是老師，他曾因爲課業迷惘而失落，卻在高中的成果展創作歌曲，找到了人生方向，「我以前覺得自己很笨，但家人從來沒有否定我，反而鼓勵我去試試不同的東西。」

現在的他透過音樂找到方向，成熟地說：「我不急著紅，只希望有人在需要的時候剛好聽到，讓那些正在失意中的人知道，有人陪著他們。」

特別的是，齊翔的EP封面是家人合作的結晶，原來是靠爸爸掌鏡、媽媽出點子，只花25元就拍出效果超好的封面照。他滿意直說：「媽媽建議我找爸爸拍，因為爸爸平常就愛攝影，溝通起來也不會客套，還很省預算，我們只買了一張紅色紙當背景。」結果拍出來的質感超有感覺。

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