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娛樂 電影

《超人》北美優先場票房創年度最佳 全球首週將輕鬆賣破2億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》，週四（10日）在北美上映優先場創下2250萬美金（約台幣6.5億元），不僅創下岡恩執導生涯最高紀錄，同時也是今年度最高的北美優先場成績，大幅超出預期。

由詹姆斯岡恩（左）執導、大衛科倫斯韋主演的《超人》，在北美上映票房開紅盤。（華納兄弟提供）由詹姆斯岡恩（左）執導、大衛科倫斯韋主演的《超人》，在北美上映票房開紅盤。（華納兄弟提供）

目前北美的首週開片成績預估在1.2億至1.3億美金之間（約台幣35.05至37.97億元），但市場預測尚有分歧。華納兄弟影業與部分票房追蹤機構採取較為保守的估計，預計開片為1億至1.1億美金（約台幣29.21億至32.13億元），但也有部分預測因電影口碑叫好將數字上調至超過1.4億美金（約台幣40.89億元）。

國際市場方面，《超人》預期首週至少收穫1億美金（約台幣29.21億元），代表全球首週將輕鬆突破2億美金（約台幣58.42億元）大關。不僅對《超人》以及岡恩、彼得薩夫蘭打造的全新DC宇宙來說是好消息，也為DC電影注入一劑強心針。電影在台與全球同步熱映中。

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