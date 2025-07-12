諾蘭新片「前所未見的獨特」 湯姆霍蘭德接演《奧德賽》讚此生最棒工作

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導克里斯多夫諾蘭執導的史詩新片《奧德賽》正緊鑼密鼓地拍攝中，演員之一的「蜘蛛人」湯姆霍蘭德近日接受《GQ Sports》專訪時表示，拍攝該片毫無疑問是他「此生最棒的工作」，更說「我覺得這部電影將會是前所未見的獨特作品！」

湯姆在片中與麥特戴蒙同台飆戲，麥特飾演主角奧德修斯，而湯姆則飾演他的兒子泰勒馬科斯。湯姆當被問到在《奧德賽》片場的拍攝經驗，興奮表示說：「真的太棒了，毫無疑問是此生最棒的工作，也是我在片場最好的體驗。非常不可思議、令人興奮、非常不一樣。」

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湯姆霍蘭德先前被捕捉到拍攝《奧德賽》。（達志影像）

他接著表示：「與克里斯合作，認識他和艾瑪湯瑪斯（諾蘭的妻子，同時為長期合作製片），真的非常棒。我從沒見過有人能像他們那樣工作，他們之所以是業界最強，真的有原因。能近距離見證這一切、成為這個過程的一部分，與一位真正的大師合作、向他學習，這是我有過的最佳經歷。」

電影主要卡司還包括辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，湯姆受訪時提到：「麥特戴蒙一直是我心中的英雄，安海瑟薇也是。所以能和他們同場演戲、向他們學習，甚至成為朋友，這是我無法想像的好工作。我對自己的表現非常自豪，每天帶著明確的目標和動力去工作，真的非常感謝克里斯給了我這個機會。」

大導演克里斯多夫諾蘭（右）在《奧德賽》片場指導麥特戴蒙。（達志影像）

先前湯姆在《早安美國》也曾透露，接到諾蘭邀約演出《奧德賽》時，覺得是「人生最重要的來電」，甚至讓他聯想到十年前接到《蜘蛛人》邀約的那一刻。「對我來說，這是很神奇的經歷，我感到非常驕傲，也非常非常興奮。」

《奧德賽》由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。電影預計2026年7月17日在台上映。

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