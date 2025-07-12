《侏羅紀世界：重生》全台飆破1.5億 35分鐘史詩級水戰導演挑戰極限

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列最新作品《侏羅紀世界：重生》正於全台上映中，全台票房已破台幣1.5億元。台灣大哥大MyVideo搶先推出22分鐘精彩幕後特輯，揭露片中長達35分鐘的史詩級水上動作場景。

《侏羅紀世界：重生》票房大賣，幕後花絮搶先公開。（UIP提供）

這段堪稱系列巔峰的大戰場面，其實是在南歐島嶼馬爾他拍攝，結合實景與片場打造出緊張氛圍。導演蓋瑞斯愛德華坦言自己是史蒂芬史匹柏的鐵粉，反覆重看名導經典舊作，更形容這場海上大戰根本是「《大白鯊》遇上《侏羅紀》」，雖然開拍前所有人都勸他「千萬不要在海上拍戲，那會變惡夢」，但他仍堅持挑戰極限。

請繼續往下閱讀...

此外，本集亮相的新種恐龍同樣吸睛，海陸空三大巨獸齊聚，包括前作中的滄龍、棘龍與泰坦巨龍，在花絮中公開多項幕後創作巧思。其中一隻小型的鷹角龍更讓人驚喜，因為劇組竟打造出可「捧在手心」的機械恐龍偶，演員們不但能直接擁抱，還能互動。

《侏羅紀世界：重生》實地取景，包含親赴泰國與南歐島嶼馬爾他拍攝。（台灣大哥大MyVideo提供）

其臉部的眨眼、吃草等細節表情，甚至由專屬操偶師全程掌控，令人嘆為觀止。劇中還有一段是特別致敬《侏羅紀公園》小說的經典場景。編劇大衛柯普透露：「充氣筏和暴龍睡覺的橋段，其實出現在原著第一本小說裡。我第一次和史蒂芬史匹柏討論劇情時，他就說這一段一定要加進去！」

《侏羅紀世界：重生》幕後花絮於台灣大哥大MyVideo搶先曝光。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了幕後特輯，MyVideo也推出「環球影業品牌區」夏日專屬活動。即日起至7月27日，只要完整觀看侏羅紀專區內任一部精采花絮，即可參加抽獎，有機會獲得「侏羅紀公園MEA-047盲盒套組（6入）」（共2名）。台灣大哥大三創門市也同步舉辦打卡活動，7月27日止到門市與指定打卡牆合照並上傳貼文，就有機會抽中「侏羅紀公園MEA-047盲盒套組（6入）」（限量1名）。

不只如此，MyVideo今夏豪送超大獎！6月27日起至8月6日止，只要租看任一環球影業品牌區電影（觀看時長須達90%以上），即有機會抽中「聖淘沙名勝世界3天2夜機加酒自由行」，包含新加坡環球影城門票與快速通關，雙人同行、限量1組，影迷千萬別錯過。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法