上山下海突破巔峰！2025桃園電影節「遇見」台義日影像魅力

〔記者許世穎／台北報導〕第12屆桃園電影節昨揭曉雙開幕片與閉幕片片單，緊扣今年主題「遇見」，雙開幕片由結合生命韌性與水上奇蹟的台灣感人之作《突破：三千米的泳氣》，以及義大利名導保羅索倫提諾以詩意描繪家鄉風情的浪漫新作《拿坡里的美麗傳說》領銜，兩部作品風格截然不同、卻同樣扣人心弦；閉幕片則由日本紀錄片《攀岳人生》壓軸呈現。

《突破：三千米的泳氣》由李㼈 （右） 擔任製片，並與女兒李紫嫣同台飆戲，更有言承旭 （左） 等超強卡司驚喜現身。（桃園電影節提供）

來自台灣的《突破：三千米的泳氣》，靈感來自導演安景鴻的摯友卓天仁在疫情期間經歷的人生轉折。故事講述一位曾經的頂尖游泳教練，因意外而放下過去榮光，轉身成為外送員，直到他遇見了一名視力漸失、卻渴望橫渡日月潭的少女。兩人在彼此生命的陪伴與激勵下，不僅重拾對世界的信心，也展開一場水上挑戰與心靈療癒交織的冒險旅程。

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本片由實力派演員李㼈與女兒李紫嫣首次同台演出，更集結范逸臣、翁家明、米可白、言承旭、春風、蕭煌奇、太保等多位黃金卡司。片中不僅展現橫渡日月潭的壯闊景致，更細膩刻劃視障者突破生理侷限的艱辛歷程，深度描繪創傷、療癒與希望交織的情感層次，勢必在大銀幕上掀起一波波淚水與掌聲交錯的感動浪潮，成為今年最催淚、最振奮人心的台灣佳作之一。

2025桃園電影節開幕片，國際代表為義大利大導演保羅索倫提諾的《拿坡里的美麗傳說》。（桃園電影節提供）

義大利影壇巨擘保羅·索倫提諾，繼《上帝之手》後，再次以家鄉拿坡里為背景，為桃園電影節帶來另一部開幕片《拿坡里的美麗傳說》，以浪漫且充滿詩意的手法，譜寫一場水之戀曲。女主角帕特諾佩擁有傾國之貌，名字源自傳說中的「海之女神」，她雖是凡人，卻如神話的起點，自由而狂放地穿梭於眾人目光之間，活出無拘的自我。片中，連浩瀚地中海都成為她的華麗背景，這部影片如同一封獻給無畏之心的情書，被譽為「今夏不容錯過的影像詩篇」。

《拿坡里的美麗傳說》曾入選坎城影展主競賽片，獲頒CST藝術獎，並橫掃今年義大利大衛獎15項提名，囊括銀緞帶獎最佳攝影、剪輯、配樂等多項大獎。女主角由新生代演員瑟麗絲·戴達拉波達主演，攜手奧斯卡影帝蓋瑞·歐德曼、義大利國寶級演員希維歐·奧蘭多同台飆戲，細膩描繪人生的斑斕色彩與無盡魅力，令人難以忘懷。

2025桃園電影節閉幕片《攀岳人生》，用「看不見的眼睛」征服最難以想像的高度，絕對震撼人心。（桃園電影節提供）

日本紀錄片《攀岳人生》，將視角帶向壯闊山巔，導演中原想吉以貼身且大膽的鏡頭，記錄視障攀岩冠軍小林幸一郎與摯友鈴木直也挑戰美國猶他州傳奇岩壁「漁夫塔」的壯闊歷程。片中真實呈現兩人跨越身體與地理的極限挑戰，在汗水與淚水交織下，刻劃出信任與勇氣的深刻樣貌。主角小林幸一郎，更被譽為「世界上最酷的男人」。

小林幸一郎自幼熱愛攀岩，卻在28歲時因病失明，但他與指導員鈴木直也並未因此停下腳步，反而攜手合作，憑藉「看不見的眼睛」，一次次征服常人難以想像的高峰，奪得世界攀岩冠軍。這不僅是一段征服高山的過程，更是一場對生命與夢想的深情告白。片中最後的攀登片段令人屏息，全片已榮獲日本電影影評人大獎最佳紀錄片、多倫多日本影展觀眾票選獎等殊榮。

三部作品跨越台灣、義大利、日本，透過動人情感與深刻人性，勾勒出生命最令人動容的風景。第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、中壢光影電影館與桃園統領威秀影城等地展開，為期14天的非同步放映。

本屆以「遇見」為策展主題，從個人到群體，從日常到夢想，邀請觀眾一同在命運、關係與轉折交織的影像旅程中，與人、與生活、與電影相遇。更多詳情，請持續關注桃園電影節官網與官方社群平台。

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