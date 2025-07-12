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娛樂 音樂

請支援江蕙！天后復出免費送「吉祥物」超有梗 火拚男神GD

〔記者陽昕翰／台北報導〕演唱會的「應援手燈」不只是偶像開唱專屬的必備品，昨晚台語天后江蕙復出歌壇，在高雄巨蛋舉辦首場「無．有」演唱會，主辦單位與贊助商替購票觀眾特別準備超萌「福利熊」造型手燈，結合創意與可愛元素，成功掀起話題。

江蕙復出開唱掀起熱烈迴響。（寬宏提供）江蕙復出開唱掀起熱烈迴響。（寬宏提供）

昨晚許多歌迷入場拿到福利熊手燈便驚呼連連，不忘打卡炫耀，有網友誇：「真的太可愛了」，幽默喊出「請支援江蕙」，還有人表示想要出價收購。由於「福利熊」是全聯的經典吉祥物，粉絲看到天后回歸竟與熟悉的「福利熊」結合，腦海裡自動浮現廣告歌旋律，打趣詢問江蕙是否有機會在演唱會重現這首洗腦夯曲。

江蕙演唱會送出專屬手燈給歌迷。（寬宏提供）江蕙演唱會送出專屬手燈給歌迷。（寬宏提供）

GD雛菊手燈是賣最好的商品。（記者廖俐惠攝）GD雛菊手燈是賣最好的商品。（記者廖俐惠攝）

昨晚韓流天王「GD」G-DRAGON在台北小巨蛋開唱，人氣超旺的他，開賣的周邊商品掀起搶購潮，其中就屬手燈最熱賣，官方雛菊手燈要價1900元，還可以選購850元的盆栽燈座以及900元的迷你鑰匙圈，看來設計感十足，歌迷也心甘情願掏錢帶回家。

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