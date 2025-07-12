從酒吧到葡萄園！跟著《拜六禮拜》1日遊踩點去 盤點5大超夯打卡點

〔記者蕭方綺／專題報導〕鍾欣凌、孫淑媚、丁寧領軍主演的台劇《拜六禮拜》開播以來話題不斷，不只衝上Netflix台灣排行榜前段班，講述中年女性友情、家庭與人生轉折的溫暖戲劇，情感細膩得讓人邊笑邊哭，還意外掀起一波彰化旅遊潮，看完忍不住想打給老朋友說：「欸我們是不是也該來個二林之旅？」本報盤點5處超夯打卡聖地，讓你不只是追劇，還得排一場「跟著《拜六禮拜》去旅行」的朝聖行程才算完整！

孫淑媚（左）在《拜六禮拜》回家鄉開酒吧，復古場景是在員林的「酒室宋宅」拍攝。（公視台語台、華視提供）

連晨翔在《拜六禮拜》飾演浪子回頭的拳擊教練，拳擊場景幾乎都在二林高中拍攝。（八大電視提供）

像是孫淑媚飾演的蕭如如，在劇中經營的超有個性的酒吧「蕭吧」，其實正是員林的「酒室宋宅」。戲一播出，這間酒吧瞬間變成人氣打卡點，不但生意變更好，連常客都忍不住笑說：「現在我們這家店是員林之光啦！」而「蕭吧」外頭的公園場景也就是員林的惠來里公園，沒錯，正是主角們散步聊天、感情升溫的地方。

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丁寧（左）在《拜六禮拜》遇戀愛怪咖劉書宏，葡萄園場景是真實酒廠。（華視、公視台語台提供）

鍾欣凌在《拜六禮拜》斜槓電台主持人，這些場景在彰化的「國聲廣播電台」拍攝。（公視台語台、華視提供）

至於連晨翔飾演的拳擊教練，訓練場可不是棚拍，那是真正在「二林高中拳擊館」揮汗揮拳。青春氣息和汗水味道通通原汁原味。偷偷說，就連劇中的農會辦公室，其實也借用了二林高中的場景，真的超節省又有創意。

孫淑媚（右）、連晨翔在《拜六禮拜》裡，常到二林公有市場拍戲。（華視、公視台語台提供）

還有劇中的葡萄農怪人劉書宏，他工作的葡萄園，是來真的。劇組跑去二林的「金玉湖酒莊」實地拍攝，葡萄架下美得像MV現場，粉絲們已經開始排隊要去模仿劇中場景打卡啦。而女主角鍾欣凌上班的電台，也是有據可查的實景，是位於彰化市的「國聲廣播電台」，不只外觀保有老派味道，連裡面都能讓人一秒穿越進劇情。

孫淑媚（右）在《拜六禮拜》劇中跟連晨翔來電，他們吃的是市場裡有名的赤牛麵。（華視、公視台語台提供）

美食場景當然不能少！主角們常出沒的「二林公有市場」簡直是劇組的第二主場，像是孫淑媚和連晨翔射氣球、吃赤牛麵的甜蜜場面，或是李李仁、丁寧和鍾欣凌一起吃麵的戲，都選在當地超人氣小吃攤取景。

丁寧身為二林在地人，很推薦市場裡的「阿源炸粿」。（翻攝自臉書）

據說劇組拍到餓了還會衝去買「阿源炸粿」，連丁寧都曾豪氣請全組吃，完全是真人版的「美食魂」上身。所以說，《拜六禮拜》不只是劇，也是一本活生生的彰化旅遊指南，看劇看到一半，你是否準備好訂車票準備衝彰化了？

踩點打卡地址總整理：

酒室宋宅：彰化縣員林市光明南街136號

二林高中：彰化縣二林鎮二城路6號

金玉湖酒莊：彰化縣二林鎮八間路180巷113號

國聲廣播電台：彰化縣彰化市溫泉路35號

二林公有市場：彰化縣二林鎮新生路51號

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