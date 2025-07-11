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娛樂 最新消息

澎湖迎來韓國大咖女神 開唱倒數搶先爆雷：希望可以趕快去

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓國性感女神孝琳確定在澎湖開唱，將在「2025澎湖追風音樂燈光節」璀璨開幕夜登場，她親自向台灣粉絲喊話：「將要在澎湖見面的朋友們，真的很期待可以跟大家一起在美麗的澎湖，用我的音樂來創造美好的夏日回憶。」

孝琳首次在澎湖演出。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）孝琳首次在澎湖演出。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

有著「夏日女王」封號的孝琳，首次參與夏日音樂祭典就獻給澎湖，開心表示：「這是我第一次訪問澎湖，聽說澎湖風景優美，其中雙心石滬的景色非常吸引我，希望可以趕快去澎湖。」「2025澎湖追風音樂燈光節」將於8月29日至9月26日、連續五週的週五晚間舉行，並特別加碼8月30日（週六）一場，共計六場演出就在澎湖觀音亭盛大登場。今年主題為「海島樂園」，卡司橫跨海外、偶像、樂團、嘻哈，陣容堪稱史無前例。

孝琳將於璀璨開幕夜登場，她透露目前正在準備新曲錄製，期望帶給歌迷不同以往的音樂演出，「因為這是台灣的Hip Music Festival，所以我想帶給現場觀眾更多元的音樂表演。」

唱跳男團Energy對演出充滿期待。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）唱跳男團Energy對演出充滿期待。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

此外，其他參演卡司還有玖壹壹、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、Ozone等。而「傳奇唱跳天團」Energy將於9月19日「星期五晚上」登上澎湖的舞台，團員們預告：「我們會將演唱會最熱騰騰、最精彩的部分帶給大家，結合夏日晚風熱電力四射，大家請期待！」他們剛拿下金曲獎，也是第一次在澎湖合體表演，對演出充滿期待。

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