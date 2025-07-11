江蕙復出開唱 歌迷帶金鑰匙藏玄機

當年二姐封麥演唱會送給歌迷金鑰匙收藏。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕睽違10年「二姐」江蕙在歌迷的期盼下復出開唱了，當年封麥演唱會的金鑰匙你還留著嗎？今晚許多歌迷都帶著二姐封麥演唱會的金鑰匙來看她復出的第一場演唱會，這一把鑰匙歌迷珍藏10年，如今終於解鎖成功，讓歌迷格外激動。

10年前，江蕙在高雄巨蛋進行封麥演唱會，當她把麥克風鎖進玻璃寶盒，轉身從舞台離開時，全場男男女女哭成一片淚海。當時天空灑下了無數的金鑰匙，把封麥的寶盒鑰匙送給了歌迷，也被歌迷當成的珍貴的收藏。

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今晚許多歌迷都特別帶著金鑰匙來看演唱會。（記者胡如虹攝）

10年後，二姐抗癌成功，在歌迷的聲聲呼喚下再度登上舞台開唱，許多歌迷都特別帶著金鑰匙來看演唱會，有歌迷感性的說：「我們身上都有一條江蕙魂，所以江蕙～是阮一世人的代誌。」 也有歌迷心疼二姐走過辛苦的抗癌之路，如今看到二姐健康復出，開心的說：「有妳真好，妳要多多保重，照顧好身體，繼續唱歌給我們聽，那就是世界之福了。」還有歌迷說：「感謝老天，把我們天后還給我們。」

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