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娛樂 最新消息

江蕙復出第一晚「有人在吵架」？陳其邁贈消夜慰勞團隊

江蕙復出首場演唱會，破例再登台安可清唱。（寬宏提供）江蕙復出首場演唱會，破例再登台安可清唱。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕天后江蕙今晚重返高雄巨蛋開唱，原本節目安排並沒有安可，但是上萬歌迷太熱情，不肯離場，已經下台準備休息的江蕙，聽到現場聲音不斷，笑說以為有人在吵架，後來才知道是歌迷不肯離去，她只好破例再上台，並特別清唱一小段《甲你攬牢牢》，讓歌迷賺到了，另外高雄市長陳其邁也特別送消夜犒賞江蕙演唱會團隊。

重返台上之後，江蕙對不肯離去的歌迷說：「謝謝，感謝感謝，怎樣啦，好久不見，我也很想你們，我剛唱的好嗎？」歌迷大喊好，江蕙說：「那就好 ，我們是沒有安可的知道嗎？我剛聽到外面這麼吵，在吵架嗎？沒有安可，我們都沒有準備，只有今天喔！」

陳其邁市長送上消夜給江蕙演唱會團隊。（寬宏提供）陳其邁市長送上消夜給江蕙演唱會團隊。（寬宏提供）

清唱完《甲你攬牢牢》，江蕙則對歌迷說：「晚安，早點回家休息，愛你們。」雖然今晚首場陳其邁市長因為忙於颱風後救災等相關工作無法到場，但他準備高雄知名的老江紅茶送給演唱會團隊當消夜。

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