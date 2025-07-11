林沖病逝享耆壽92歲！家屬公開追思禮拜發聲回應了

林沖離世，生前許多電影和唱片作品都成追憶。（劉國煒提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕以《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖日前因為感染吸入性肺炎，合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲。林沖的家屬今天公開發聲，透露將26日舉辦公開追思禮拜，感謝各位長期以來對林沖的關心。

林沖家屬公開訃聞。（林沖家屬提供）

林沖家屬公開發聲

敬致關心林沖先生的親友：

永遠的「鑽石歌王」林沖先生，已於民國114年7月7日安息主懷，辭別塵世勞苦，歸返天家。

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林沖先生長年耕耘於電視、電影與音樂舞台，對台灣演藝文化貢獻卓著。他以俊朗風采、專業敬業的精神，以及慈愛溫厚的風範，深受各界敬重與懷念。

為追思並緬懷林沖先生，我們將舉行兩場儀式，詳情如下：

【公開追思禮拜】

謹訂於民國114年7月26日（星期六）下午1時30分，於湖光基督教會舉行追思禮拜（地址：台北市內湖區內湖路一段608號）

敬邀親友蒞臨，共同追憶林先生的生命與風采。

※當日場地佈置由台灣仁本禮儀公司統籌，敬辭花籃及奠儀

【家屬專屬儀式】

其他入殮與火化儀式僅供家屬參與，不對外開放。敬請至親於追思禮拜前一日，民國114年7月25日（星期五）上午10時，至臺北市懷愛館景行樓四樓「至愛一廳」參與（地址：台北市大安區辛亥路三段330號）

感謝各位長期以來對林沖的關心與支持，謹此致意。

林沖先生家屬 敬上

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