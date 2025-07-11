鄭欣宜臨陣退賽《歌手2025》 最新傷勢曝光「耳頸驚見紅腫」

《歌手2025》宣布鄭欣宜成為節目第7期補位歌手，直播前2小時突退賽。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭欣宜是沈殿霞與鄭少秋的女兒，她2023年3月底疑因憂鬱症發作，淡出幕前，上個月底歌唱節目《歌手2025》宣布她成為節目第7期補位歌手，網路也流出不少她參與彩排的照片，卻在正式錄影前2小時，節目突發聲明宣布鄭欣宜發生意外受傷退出比賽。她昨（10日）現身麵店，耳朵、頸部仍有紅紅的傷痕，傷勢令不少人擔心。

湖南衛視上月發聲明提到，節目在拍攝VCR期間，因工作人員對燈光器具處置不當，導致鄭欣宜意外受傷，第一時間已將她送院治療，但隔天鄭欣宜表示，只要身體狀況許可，依舊想登台演出。直到直播前2小時，鄭欣宜決定退賽，她表示：「因肩頸及耳部傷情仍未消退，未能達到最佳演唱狀態，經思考後，決定退出《歌手2025》第七期競演，待身體恢復後回歸下一輪張榜賽，以更好的狀態回饋觀眾。」

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鄭欣宜現身麵店，頸部、耳部仍有泛紅。（翻攝自小紅書）

鄭欣宜低調現身香港麵館，她大方與店員合照，從店家貼出的照片可見到，鄭欣宜的耳部及頸部明顯泛紅，引起網友一陣猜測，認為與先前在《歌手2025》發生的意外有關，留言：「放大看，看耳朵和頸部還是紅紅的，感覺燒傷一樣」、「被燈光燙傷？想想都覺得疼」、「希望早日康復」、「等她重返舞台」。

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