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娛樂 最新消息

賈靜雯赴成都曬鎖骨喝香檳 美照遭6字吐槽

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯經常透過社群分享日常，近日在小紅書分享赴成都的美照，沒想到卻遭網友無情吐槽：「阿姨，你又來了。」

賈靜雯分享美照，被吐槽是「阿姨」。（翻攝自小紅書）賈靜雯分享美照，被吐槽是「阿姨」。（翻攝自小紅書）

賈靜雯日前赴成都，她發文寫道：「愜意～成都廊橋，好好放鬆，午後的時光。」她坐在露台，頭戴灰帽、留著俐落短髮，身穿黑色無袖背心，露出鎖骨與纖細手臂，且桌上還有一瓶香檳，似乎挺享受午後的悠閒時光。不少網友嘴甜大讚她狀態佳「姐姐好漂亮」、「火鍋串串吃了嗎」、「歡迎再來」，也有人口吐晦言，留言酸她是「阿姨」，但她保持一貫低調，懶理不回覆。

修杰楷上月出席活動時分享，暑假期間與老婆賈靜雯會避開工作，盡可能地陪伴小孩，也會安排女兒出國參加夏令營，費用超過30萬，他說：「我是不知道正確的數字，一家人出遊光是機票就滿可觀，小朋友的暑假真的很貴。」

賈靜雯。（翻攝自微博）賈靜雯。（翻攝自微博）

修杰楷談到，以前出去工作，飛機都會坐商務艙，現在帶小孩的話，就會選擇坐經濟艙，原來是他想趁機教育小孩，「要讓他們有一些觀念，可以坐商務艙是因為爸爸、媽媽很努力工作賺錢 ，所以以後要很努力工作，才可以坐比較大的位子。」老婆賈靜雯則會獨享商務艙，修杰楷說：「還是讓她坐得比較舒服，她真的工作很辛苦。」

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