周杰倫也來了！送GD演唱會2個字 王彩樺拋家棄子朝聖

周杰倫送花籃到GD演唱會。（gi930_提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「GD」權志龍今天（11日）起在台北小巨蛋連唱3天，現場眾星雲集，包括楊謹華、Makiyo、王彩樺、劉品言、連晨翔及許富凱等人都來朝聖，連周杰倫都送花籃，寫著「GOOD SHOW」。台韓兩位天王其實在今年於巴黎時裝周就曾經同台過，此次周杰倫為GD送上祝賀花籃，粉絲也期待兩人有機會能夠合作。

GD（左）曾經與周杰倫同台。（翻攝自IG）

王彩樺手持雛菊手燈現身，力挺GD演唱會。（記者廖俐惠攝）

王彩樺今天被虧是「拋家棄子」，獨自來小巨蛋朝聖GD演唱會，「我女兒買不到票，我今天偷偷來的，我兩個女兒都不知道。不過我女兒也覺得票本來就很難，一切隨緣、順其自然。」被問到想要對GD說什麼？王彩樺笑說：「我愛你，媽媽對兒子的愛啦，希望演唱會成功，盡情揮灑魅力跟歌曲。」不過記者好奇王彩樺是否會去看8月的濱崎步演唱會，王彩樺笑說當然會去，能買到票很開心又榮幸，被問到是否會上台一起演出？王彩樺趕緊撇清：「我一直用人家的名字，已經很不好意思了，叫我上台太拍謝了，我在台下欣賞偶像的表演就好。」

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