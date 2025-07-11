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娛樂 最新消息

中國偽娘無套激戰千人！他驚揭「3大關鍵」吸引釣出直男上門赴約

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺）因為以女裝與男性發生性行為，並外流上千部性愛片遭警方逮捕，引發全網熱議。除了驚訝「他」如何在多年間與大量男性發生關係，更令人疑惑的是，還能讓上千名男性，其中不少「直男」主動上門赴約？

變性網紅私約男網友見面，再偷拍性愛影片販賣被逮。（翻攝自微博）變性網紅私約男網友見面，再偷拍性愛影片販賣被逮。（翻攝自微博）

部落客「文笙V」提出三點分析，指出這些男性願意赴約的背後，關鍵在於性壓抑、自制力薄弱，以及對風險的嚴重低估。

首先，就是社會中普遍存在的性壓抑，「許多男性受到傳統觀念、性教育缺失與生活壓力的影響，長期無法健康釋放性需求。」而紅姐正是利用這一點，以「免費服務」為誘因吸引對象上門。影片中甚至有人只帶了西瓜、牛奶或半桶油，便能進行性交易。

第二點，就是性衝動往往勝過理智。許多男性與紅姐的接觸，可能出於一時好奇或生理需求，但缺乏自制力，導致在察覺異樣後仍「照流程走完」，過程展現出人們在性慾面前的心理掙扎與失控。

第三點，還有這群男性對約砲風險的不重視。在外流影片中，很多男性未使用安全措施，無視感染性病甚至愛滋病的可能性，更別提影片遭外流後的「社會性死亡」風險。紅姐標榜「免費」，反倒是讓這些覺得自己「撿便宜」的男性付出得不償失的代價。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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