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娛樂 最新消息

寶島歌王見火辣舞群「手狂抖」喊太毒辣！重現嘻哈經典橋段

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週主題「寶島歌王經典金曲」迎來「嘻哈祖師」劉福助以及實力派歌手袁小迪到節目中。高齡84歲的劉福助一開場帶來 《可愛的馬》中氣十足還學了好幾聲馬叫聲，白冰冰更是盛讚他是台灣男歌手年紀最大的頂級大哥。袁小迪更是聽到要與「小劉哥哥」同台，還特地從泉州趕回來，珍惜與「國寶」同台的每一刻。

劉福助豁出去重現嘻哈經典。（民視提供）劉福助豁出去重現嘻哈經典。（民視提供）

劉福助節目上絲毫不見疲累，在選出MVP時除了大讚明亮《落大雨彼一日》詮釋得很好、大讚麗小花歌聲甜美動人；看到王茉聿勁歌熱舞演唱改編動感的《愛拼才會贏》，火辣身材還被舞群老師「空中翻跟斗」，不改幽默本色的劉福助秉持「愛欣賞美女」，特別欽點王茉聿激動的說：「這女生太毒辣，我看到血脈噴張手都在抖」，讓全場笑歪。

歌手麗小花看到國寶等級劉福助激動直喊「小劉哥哥」想與他合唱《桃花過渡》，還被白冰冰糾正那是她那一世代的人才能稱呼他「哥哥」，她算是第三代的新一輩歌手怎麼可以叫哥哥，這讓已經「心花朵朵開」的劉福助連忙阻止說沒問題直接叫「哥哥」，還搞笑說他也覺得自己是麗小花的「哥哥」，開心到臉都止不住的笑容，真性情讓大家直呼超可愛。

最後劉福助更是直接豁出去，重現當年轟動歌壇的金曲獎嘻哈經典橋段，戴上超潮假髮搭配蔡亞露以及王茉聿，重現當年「嘻哈始祖」橋段，讓全場氣氛熱到最高點，連白冰冰、陽帆都帶著主持群與來賓熱舞，現場猶如大型熱門夜店，劉福助更是笑說以前一口氣唱十首都不會喘，現在都記得要喘氣，幽默風趣的一面讓主持人說他真是一代經典，沒有人可以取代。

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