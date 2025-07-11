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娛樂 最新消息

陳喬恩當人妻吻戲照拍 認了「現在沒人可吻」：還有別的機會嗎？

陳喬恩於2022年與馬來西亞藝術家曾偉昌結婚。（經紀人提供）陳喬恩於2022年與馬來西亞藝術家曾偉昌結婚。（經紀人提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳喬恩演出《千金百分百》、《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》、《無敵珊寶妹》等作品爆紅，有「偶像劇女王」稱號。她於2022年與馬來西亞藝術家曾偉昌結婚，近日上綜藝節目被問到婚後是否仍接受吻戲，她當場笑喊：「當然要拍啊！」還自嘲：「結婚後就沒人可以吻了。」

陳喬恩近日擔任綜藝節目《微笑一號店》嘉賓。（翻攝自微博）陳喬恩近日擔任綜藝節目《微笑一號店》嘉賓。（翻攝自微博）

陳喬恩近日擔任綜藝節目《微笑一號店》嘉賓，當主持人提問：「作為早期偶像劇天花板，無論是談戀愛還是已婚狀態，接戲時是否還會考量吻戲？」她毫不避諱回：「我當然要拍吻戲啊！開玩笑，我結婚以後只能在戲裡吻別人了，我還有別的機會嗎？我現在都沒有人可以吻了。」直率發言讓現場笑聲不斷。

「Hold住姐」謝依霖也接話，她打趣說：「剛剛喬恩不是還說選劇本要特別選嗎？就是特別選有吻戲的才接。」陳喬恩則大方附和：「對，有吻戲我才去。」

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