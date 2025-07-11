江蕙復出就在今夜！費玉清「浴火鳳凰」獻「最高」祝福

天后江蕙今晚即將登上高雄巨蛋舉辦演唱會。（資料照）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕相隔10年，天后江蕙回來了！今晚即將登上高雄巨蛋舉辦演唱會，已引退的歌壇好友費玉清特別送來一隻高達220公分的巨型鳳凰祝賀，至於為什麼會想到設計隻鳳凰呢？費玉清說：「江蕙是我非常重要的朋友，這次的復出演唱會對她來說意義非凡，所以我用一個承載著美好喻意的造型來傳達我的祝福！」

得知費玉清送上「浴火鳳凰」花牌，江蕙覺得很不好意思，直呼等到台北場再送就好了。對於江蕙再次復出歌壇，費玉清非常支持，他覺得鳳凰象徵重生與希望，就像她經過沉澱、歷經過「無」到「有」後，能再次閃耀在舞台上，所展現的堅定和力量真的很動人，「祝賀她再啟美麗的篇章。」

請繼續往下閱讀...

江蕙重返舞台開唱，好友費玉清送上浴火鳳凰獻祝福。（記者陳慧玲攝）

費玉清送的這隻鳳凰由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開爲260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡！無論是色彩搭配還是工藝細節都令人驚艷，成為焦點！之前江蕙封麥，費玉清送的花牌上寫著「歡迎反悔 再展金嗓」，這也像是所有歌迷的心聲，10年過去，費玉清這次的花牌像是續集一般，延續上次的後一句，寫著「再展金嗓 眾望所歸」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法