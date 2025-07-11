「台灣感性」將驚艷大阪世博！李安等10部經典國片亮相

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕文化部將於8月於大阪關西世博舉辦「We TAIWAN」，以4大場域及4大主題，向世界展現臺灣文化科技跨域及藝術創作能量。除了展演活動，國家電影及視聽文化中心也精選10部經典臺灣電影，策劃「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展，選片題材特別以日韓近期流行的「台灣感性」話題，展現跨世代充滿魅力的城市地景、文化故事，並邀請國際影后楊貴媚、金馬導演陳潔瑤、導演侯季然共同參與。

影視聽中心也特別將特別播放《萬博追踪》（1970）修復版片段，讓大家重回當年大阪萬博場景。（國家影視聽中心提供）

「臺灣電影的璀璨今昔」選擇在百年古蹟大阪中央公會堂舉行，將自8月11日至20日舉行，呼應本屆世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」（Designing Future Society for Our Lives），特別精選從1960年代至2020年代，最具代表性的10部臺灣電影作品，包含紀錄片及劇情片，帶領觀眾從臺灣電影過去走向未來。同時，影視聽中心也特別將1970年在前次大阪世博期間，由中影公司製作、翁倩玉等主演的《萬博追踪》（1970）修復版片段，於每部電影播映前播放，讓大家重回當年大阪萬博場景，完整修復電影也將在9月對外曝光。

請繼續往下閱讀...

「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展，有國寶級導演白景瑞早期的實驗之作《台北之晨》（1964）。（國家影視聽中心提供）

「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展將於8月在大阪中央公會堂舉行，預計放映最具代表性的其中10部臺灣電影作品，圖為《上山》（1966）劇照。（國家影視聽中心提供）

紀錄片包含國寶級導演白景瑞早期實驗之作《台北之晨》（1964）；導演陳耀圻以新竹五指山為背景，拍下《上山》（1966）捕捉彼時3位年輕人的青春夢想與友誼；以及知名攝影師暨導演張照堂，以鏡頭展現臺灣在地信仰熱情的《王船祭典》（1979）。劇情片則從1960年代台語片史空前絕後的「天然景、禽獸裝童話片」《大俠梅花鹿》（1961）趣味展開；接續是臺灣電影新浪潮代表作《光陰的故事》（1982）；也不能錯過導演侯孝賢的坎城影展獲獎作《千禧曼波》（2001）；以及導演程偉豪結合冥婚傳統和多元成家的奇幻喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》（2022）。

楊貴媚主演的李安導演「父親三部曲」中的《飲食男女》（1994）。（國家影視聽中心提供）

其中，特別安排楊貴媚主演、李安執導呈現臺灣美食的《飲食男女》（1994）、陳潔瑤勇奪金馬獎並聚焦原住民及兼容多元文化的《哈勇家》（2022）、侯季然記錄臺灣獨立書店系列的最新作《書店裡的影像詩：停駐與穿越》（2025）等3部影片放映及映後座談，影后楊貴媚、導演陳潔瑤與侯季然也將應邀出席。

陳潔瑤勇奪金馬獎，並聚焦原住民及兼容多元文化的《哈勇家》（2022）。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心董事長褚明仁表示，選映的影片不只希望世界可以從電影看見臺灣、認識臺灣，更希望大家能透過這些放映，一起見證影視聽中心及臺灣電影產業傑出的創作及修復成果。典藏保存及修復影音遺產是文化推廣重要的工程，最後一哩路則需要觀眾的觀看參與，期待臺灣的在地魅力更被世人喜愛。

「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展共計12場次，活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）或進入https://wetaiwan.tw/zh-TW/program/26「預約報名」表單免費預約；其他詳細資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法