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娛樂 最新消息

56歲陶喆親洩心緒 感觸良多認了：今年很不平凡

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕金曲歌王陶喆今天歡慶生日，他推出了新歌《半晴天》MV，這首歌的氛圍聽來溫馨勵志，搭上畢業季，一上線就被粉絲認證是「封神的畢業神曲」，火速成為畢業生票選心目中最能代表其心境的一首應景畢業歌。

陶喆直言今年對他來說很不平凡。（偉大文化提供）陶喆直言今年對他來說很不平凡。（偉大文化提供）

MV導演Birdy邱柏昶打造電影級畫面，在阿榮片廠搭起一個巨大環形LED棚，模擬海上場景拍攝，故事虛實交錯，畫面宛如夢境。導演靈感來自他坐郵輪時的孤獨心境，陶喆也感觸良多表示：「不同年紀的人都在面對世界很多的變化，他們的未知、他們的害怕、他們的擔心，藉由這個歌曲給予他們一些力量。」

這支MV最狂的是三小時內拍完四季、白天黑夜、風平浪靜到狂風驟雨，全靠虛擬即時生成和美術人員強化實景環境跟LED特效的關聯性，結合堪稱MV拍攝界的奇蹟。

《半晴天》的旋律一如歌名，讓人聽了從低潮走向希望，陶喆還在前奏偷偷加了一段「Theremin 特雷門琴」合成器音色，製造陰天裡的迷霧感，透露這是一首以愛為名，鼓勵大家保持希望以及把握當下的一首溫馨歌曲。

陶喆的新專輯《STUPID POP SONGS》已開放實體專輯預購，迎來生日的他感性發聲，透露今年對他來說很不平凡，「發行了新的專輯，巡演也來到戶外更大的場地跟大家見面。每次在網路上看到你們真誠的反饋、對我關心的留言，都會讓我收穫很多的愛與感動，而我想一直做的，就是給大家帶來更多的正能量。」

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