GD變裝大賽！他縫300朵玫瑰化身權志龍 HowHow也朝聖韓流之王

GD演唱會外聚滿許多粉絲。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍今天（11日）起在台北小巨蛋連唱3天，今天一大早就有許多粉絲在小巨蛋外聚集，粉絲各種潮流服飾全出動，從25歲的「南山權志龍」到42歲的「信義區權志龍」以及「鼓山權志龍」夫婦，粉絲們都創意十足。

GD演唱會外，許多粉絲拿起手燈、看板自拍，希望留下美好的回憶。（記者胡舜翔攝）

粉絲排了好久，終於等到與GD看板合照，當然要留下最好的一面。（記者胡舜翔攝）

HowHow現身GD演唱會外，雖然是工作，不過很期待能夠享受演出。（記者胡舜翔攝）

網紅HowHow的身影也出現在小巨蛋外，他坦言自己是來工作，「就算你不關注GD，也會知道Kpop之王，這個已經是傳奇，就算你沒有聽過麥可傑克森，也聽過麥可傑克森的歌」，不過他本來就有聽GD的歌曲，這次為了來看演唱會，還做了不少功課，除了先查看歌單之外，還練習了應援，希望能夠更享受在其中。

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17歲妹妹身穿暗黑服裝來力挺GD，媽媽開心介紹衣服後面的玫瑰花是手工縫製。（記者胡舜翔攝）

「南山權志龍」（右二）是志龍宮的主委，與GD信徒們一起合照。（記者胡舜翔攝）

25歲的10年老粉「南山權志龍」堪稱今天最顯眼的粉絲，他身穿玫瑰裝令人印象深刻。他受訪透露，這件外套上共縫有300朵玫瑰花，光是玫瑰就要價6000元，花了一個月的時間製作。他也是台灣「志龍宮」的主委，原來是有一群粉絲因為第一輪沒有搶到票，因此組建群組取暖，累積下來有超過900多名粉絲，他們今天也穿上「宮廟背心」力挺他們的神「權志龍」。

GD粉絲十分應景，帶來「龍」的氣球，十分可愛。（記者胡舜翔攝）

42歲的矮爸自製GD MAMA日本場的服裝現身，上衣、褲子都是借來的。（記者廖俐惠攝）

另一位網紅「高媽矮爸」也現身小巨蛋外，矮爸自稱「信義區權志龍」，造型正好就是GD登上日本MAMA的模樣，他透露花了3天手工製作，粉色外套是媽媽的、粉色褲子是朋友的，袖套是窗簾布，帽子的鑽貼靈感則來自於小四兒子的小戒指，珍珠小包包則是他親手製作，全身上下3000多元。他透露一家大小都是GD粉絲，兒子因為要去上學不能來，還當場哭了出來。

「高雄鼓山志龍」（左）化身GD的「開喜婆婆」裝，與太太一起來看演唱會。（記者胡舜翔攝）

網紅Amanda受訪到一半，被同行友人拉走去看GD彩排，畢竟演唱會更重要。（記者胡舜翔攝）

來自新竹的姊妹花就算坐輪椅也要來看GD演唱會。（記者胡舜翔攝）

另一對新竹姊妹檔也結伴一起來看演唱會，其中的姊姊因小時候被卡車撞到，導致左腳裝義肢，今天坐著輪椅來朝聖GD。她們透露，8年前GD來台，姊妹倆就有來看演唱會，這次就連身障席都超難搶票，「我們搶了第三場加場才搶到欸！」其中的妹妹也在凌晨3點就到茹曦酒店排周邊，實在有夠狂。

小巨蛋也有GD的打卡點，粉絲不要錯過了。（記者胡舜翔攝）

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