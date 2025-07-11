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20歲女兒交往老外5個月喊嫁 于小惠曝婚紗照狂讚女婿：多一個帥兒子

蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕20歲「星三代」蔡牧霏的父母是導演蔡岳勳、女星于小惠，爺爺是資深名導蔡揚名。她15日將和交往5個月的英籍男友Tyler在高雄舉行婚禮，昨（11日）于小惠在臉書分享女兒的婚紗照，感慨說：「人生多一個帥兒子，我真的是有福氣啊！」甚至還將女兒的婚照做成短影音，直喊：「她多了一個好老公，我多了一個好兒子。」顯然對於女婿相當滿意。

蔡牧霏的婚紗復刻父母當年的婚紗照。（翻攝自臉書）蔡牧霏的婚紗復刻父母當年的婚紗照。（翻攝自臉書）

蔡牧霏的婚紗復刻父母當年婚紗照，于小惠提到：「有人問牧霏，你不會覺得不吉利嗎？爸媽離婚了！牧霏說：我復刻的不是他們的婚姻，是愛⋯」對於女兒要出嫁，于小惠說：「她說結婚不是傳統意義的那種，把人生許給另外一個人，然後就沒有自己的人生了，反而是我的人生跟我的個體變得更加強大了，因為有一個願意無條件支持我的人在身邊。」誇讚女兒對婚姻的理解很動人。

蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）

于小惠認為，好的婚姻從來不是「犧牲自我」的捆綁，而是「相互托舉」的支撐，她說：「當身邊有一個能無條件支持你、看見你本身價值的人，反而會給你更多勇氣去探索自我。敢嘗試從前不敢做的事，能在疲憊時踏實停靠，卻又不必擔心被束縛。就像兩棵並肩的樹，根在地下相連，枝葉卻各自向天空生長，彼此的存在讓對方更有底氣變得強大。」

蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）蔡牧霏與英籍未婚夫的婚紗照。（翻攝自臉書）

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