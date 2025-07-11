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啦啦隊新有菜辣洩豪乳 「重點部位塞球」網暴動：想拿開！

李恩菲有著「啦啦隊新有菜」的稱號。（翻攝自IG）李恩菲有著「啦啦隊新有菜」的稱號。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「菲菲」李恩菲，因長相神似日本AV女優新有菜，因此有著「啦啦隊新有菜」的稱號，經常在社群分享生活的她，今（11）上傳一系列在球池拍攝的泳裝辣照，其中一張將球放在兩腿之間的畫面，更引發大批網友暴動。

李恩菲辣穿泳裝展現好身材。（翻攝自IG）李恩菲辣穿泳裝展現好身材。（翻攝自IG）

李恩菲在IG釋出多張美照，只見她身穿一套全白連身泳衣，深V設計完美襯托渾圓上圍與深邃事業線，一頭浪漫長捲髮披肩而下，加上花飾點綴，整體性感又不失甜美。她在一整片藍色球池中擺出各種撩人姿勢，無論是秀出修長美腿，還躺在球池中讓豪乳傾瀉而出，畫面火辣指數報表。

不過最吸睛的一張，莫過於李恩菲坐在泳圈中的照片，她在鏡頭前大方擺出M字腿，或許是擔心走光，巧妙將一顆球塞在雙腿之間的重點部位，引人遐想。貼文曝光短短4小時就湧入1.1萬人按讚，網友紛紛留言直呼，「想把球拿開」、「球是怎樣」、「壞球球」、「窈窕淑女菲菲好球」、「放球比不放還令人遐想」。

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