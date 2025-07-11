直擊GD周邊搶翻！最快賣完的竟是「這個」 網笑：太有台灣味了

茹曦酒店外至下午都還有人在排GD周邊。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「GD」權志龍今天（11日）起在台北小巨蛋開唱三天，粉絲從凌晨就在茹曦酒店外排周邊，至截稿前已經下午3點半，人潮還是滿滿。

GD雛菊手燈是賣最好的商品。（記者廖俐惠攝）

本報今天直擊位在茹曦酒店二樓的GD周邊商品店，從一大早人潮依然不間斷，且人手一袋都是上萬元起跳，不過可能受到下午4點彩排的影響，排隊人龍確實較上午少了許多，不過仍然需要等候半小時至1小時的時間，且41款周邊商品幾乎都已經售罄。據本報了解，賣最好的商品前三項，包括雛菊手燈1900元、花盆底座850元、迷你燈鑰匙圈900元，尤其是手燈備貨量充足，至下午4點前還買得到。

請繼續往下閱讀...

中國飯圈有一句名言「飯（粉絲）隨正主」，GD周邊裡面賣最好的是時尚單品。（記者廖俐惠攝）

GD周邊裡面，拖鞋竟然是最快賣完的商品。（記者廖俐惠攝）

據悉，此次時尚類單品賣得最好，包括衣服、帽子都賣得嚇嚇叫，不過最快賣完的商品倒是挺有趣，竟然是拖鞋，被網友笑「連這個都很有台灣味」。至於本次周邊最為便宜的商品10元塑膠袋，也幾乎都是人手一個，不買白不買。

GD周邊商品店的商品，幾乎全都完售，單價較高的帽T目前還有存量。（記者廖俐惠攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法