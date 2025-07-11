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娛樂 最新消息

江宏傑《炎上》被攻「前妻題」淡定回4字 曝未來動向規劃

江宏傑今出席公益記者會。（記者陳奕全攝）江宏傑今出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、實習記者黃珮涵／台北報導〕江宏傑今（11）日出席忠義基金會公益記者會，為失依兒的醫療需求發聲，日前他參加薩泰爾《炎上 炎亞綸》場上與李玉璽砲火猛攻經紀公司老闆炎亞綸，江宏傑當時還被猛攻「前妻題」今被問及此事他反應曝光，淡定回4字「我忘記了」。

日前在《炎上》中被拿前妻福原愛大開玩笑，不過江宏傑似乎不在意，「我忘記了，有這件事嗎？」至於未來還會不會想參加脫口秀或《炎上》，他陷入沉默，尬笑表示：「也沒有不要，看老闆安排，哈哈！」

江宏傑參加《炎上》被猛攻「前妻題」。（記者陳奕全攝）江宏傑參加《炎上》被猛攻「前妻題」。（記者陳奕全攝）

江宏傑過去常帶孩子去東南亞度假村玩水，暑假來臨，近期孩子們也多次許願希望再去；談及下半年計畫發展，江宏傑除了錄製客台的《客家廚房》第二季，還有規劃要出書，盼分享自身的育兒經驗與看法，並提到希望大眾多多關注失依兒少的醫療需求，社會力量的扶持，可以扭轉孩子身心健康的狀態，改變失依兒少的未來。

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