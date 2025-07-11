江蕙強勢歸來！封麥9年再開金嗓 「臉書關版」全因情勢逼迫

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣歌壇順利盼到天后「二姐」江蕙，始終正能量的她更在封麥9年間抗癌成功，宣告復出重拾麥克風更再開金嗓，首場「無．有」巡迴演唱會今（11日）在高雄巨蛋盛大登場，國內外一票死忠鐵粉早已迫不及待。不過，有許多網友也相當好奇，江蕙的官方臉書粉絲團多年來為何不復存在，真相其實與她2020年一則悼念貼文有關。

江蕙臉書關閉至今全因一篇悼念文。（資料照，寬宏提供）

江蕙自從2015年封麥後鮮少出現在螢光幕前，但仍經常透過臉書粉絲專頁和粉絲們互動，分享自己回歸平凡的生活點滴，不過直至2020年6月初，她因悼念時任高雄市議會議長許崑源辭世，雖有特別註明強調「請勿在此談論政治」，卻還是引發許多網友出征，留言筆戰不斷，氣氛惡化。

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江蕙見情勢難控，2天後便無預警關閉臉書，讓死忠鐵粉、歌迷們錯愕與不捨，事後臉書曾短暫再度被打開，發文停在關閉前的「方文琳影片」，讓粉絲又驚又喜。對此，前經紀人陳子鴻跳出說明，「二姐江蕙臉書粉絲專頁被駭客入侵，無故被打開不知有何意圖，請各位不要受騙上當，謝謝。」雖然她的粉專未再重啟，但今晚二姐將強勢回歸，粉絲們更早已摩拳擦掌興奮不已。

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