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90年代女神被目擊「UU下垂到肚臍」 54歲真實樣貌掀熱議

女星洪欣被目擊上圍下垂。（翻攝自小紅書、微博）女星洪欣被目擊上圍下垂。（翻攝自小紅書、微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年54歲香港女星洪欣以凍齡美貌聞名，深受不少粉絲喜愛，當年有傳言稱，她的魔鬼身材吸引富商劉鑾雄青睞，讓「香港第一美女」李嘉欣爭風吃醋。然而，近日有民眾在路邊目擊她的身影，真實樣態引起熱議。

洪欣（左）和張丹峰2009年結婚。（翻攝自微博）洪欣（左）和張丹峰2009年結婚。（翻攝自微博）

女團BLACKPINK演唱會「DEADLINE」開跑，近日在南韓高陽體育園區演出，洪欣陪同女兒到現場應援，沒想到碰巧被網友捕捉身影，並將其PO至社群表示，「在BLACKPINK演唱會遇見洪欣姐姐了！雖然拍得不好，但本人真的很漂亮，還在打電話時對我們打招呼，真的很溫柔。」

網友狠酸洪欣身材。（翻攝自小紅書）網友狠酸洪欣身材。（翻攝自小紅書）

照片中可以看見，洪欣身穿紫色背心搭配五分牛仔褲，打扮相當休閒。不過，她的身材變化立刻引起熱議，不少粉絲稱讚，她保養得宜，氣質依舊，卻也出現酸言酸語，有人直指，洪欣的上圍下墜到肚臍，直呼「快塌到肚臍眼哪裡了，好可怕！」

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