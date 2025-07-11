（影）江宏傑曝最愛「啦啦隊女孩」！離婚4年吐感情近況：不管怎樣都選她

江宏傑今出席公益記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、實習記者黃珮涵／台北報導〕江宏傑今（11）日出席忠義基金會公益記者會，為失依兒的醫療需求發聲。江宏傑育有6歲兒子及7歲女兒，今年分別要升國小一、二年級，透露他們都有跟媽媽福原愛保持聯絡與見面，提到女兒熱愛跳啦啦隊舞蹈，被問女兒有沒有喜歡哪位啦啦隊女孩，江宏傑會錯意反問：「問我嗎？」隨即害羞搔頭，並強調自己最喜歡的「啦啦隊女孩」就是他女兒。

江宏傑在家一打二，如今孩子都上小學，坦言以前是怕孩子在外受傷，現在反而是要面對教育方面的煩惱，「我都會看他們功課，目前還能掌握，有的會需要思考一下」，至於覺得哪個科目難，他則說是英文，不過也說會跟著孩子一起學習。

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江宏傑被問到最喜歡的啦啦隊女孩。（記者陳奕全攝）

他與兒女們的感情緊密，分享兒子喜歡打網球、女兒喜歡跳啦啦隊，會特別去上舞蹈課還有參加比賽，「（女兒）喜歡到上課很累還是會去跳舞」，問到女兒喜歡的啦啦隊女孩，江宏傑則說她沒有特別關注，至於自己，女兒控上身的他則說：「我喜歡我女兒跳的啦啦隊，不管怎樣都是選女兒！」當被問到新對象，他低調表示沒有。

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