晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD好友來了！李洙赫低調現身寶島 KAI備戰北流抵台

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣的空氣好香！GD權志龍今天（11日）起一連三天將在台北小巨蛋演出，明天還有EXO KAI的SOLO演唱會在北流登場，KAI今天抵台，卻發現同班機上還有GD好友「江南太子」李洙赫，極有可能是來力挺好友，掀起粉絲熱議。

李洙赫下午現身桃園國際機場，極有可能是來力挺好友GD的演唱會。（資料照，記者胡舜翔攝）李洙赫下午現身桃園國際機場，極有可能是來力挺好友GD的演唱會。（資料照，記者胡舜翔攝）

李洙赫今天早上才透過付費平台Weverse預告要出發到什麼地方，引起粉絲討論，可沒想到下午就現身桃園國際機場，讓人嚇了一大跳。畢竟他的至親好友GD今天將在台北小巨蛋開唱，是否現身演唱會力挺，成為各界關注的焦點。但現身演唱會不是不可能，畢竟李洙赫此次來台原因不明，且一直以來都是GD最忠實觀眾的李洙赫，今年竟未出席GD在韓國高陽體育場的演出，此次來台灣支持好友並不意外。

EXO KAI稍早現身仁川機場，準備飛來台灣，如今已抵達台灣。（翻攝自YouTube）EXO KAI稍早現身仁川機場，準備飛來台灣，如今已抵達台灣。（翻攝自YouTube）

至於EXO的KAI則是在明天（12日）在北流開唱，這也是KAI退伍後首度來台演出，他現身仁川機場時，身穿黑帽、黑襯衫的他也揮手向粉絲打招呼，看起來精神很好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中