GD好友來了！李洙赫低調現身寶島 KAI備戰北流抵台

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台灣的空氣好香！GD權志龍今天（11日）起一連三天將在台北小巨蛋演出，明天還有EXO KAI的SOLO演唱會在北流登場，KAI今天抵台，卻發現同班機上還有GD好友「江南太子」李洙赫，極有可能是來力挺好友，掀起粉絲熱議。

李洙赫下午現身桃園國際機場，極有可能是來力挺好友GD的演唱會。（資料照，記者胡舜翔攝）

李洙赫今天早上才透過付費平台Weverse預告要出發到什麼地方，引起粉絲討論，可沒想到下午就現身桃園國際機場，讓人嚇了一大跳。畢竟他的至親好友GD今天將在台北小巨蛋開唱，是否現身演唱會力挺，成為各界關注的焦點。但現身演唱會不是不可能，畢竟李洙赫此次來台原因不明，且一直以來都是GD最忠實觀眾的李洙赫，今年竟未出席GD在韓國高陽體育場的演出，此次來台灣支持好友並不意外。

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EXO KAI稍早現身仁川機場，準備飛來台灣，如今已抵達台灣。（翻攝自YouTube）

至於EXO的KAI則是在明天（12日）在北流開唱，這也是KAI退伍後首度來台演出，他現身仁川機場時，身穿黑帽、黑襯衫的他也揮手向粉絲打招呼，看起來精神很好。

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