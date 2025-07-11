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子瑜大變身！粉紅精靈驚豔回歸「顏值美出全新境界」

子瑜以粉髮造型回歸，美出全新高度。（組合照，翻攝自IG）子瑜以粉髮造型回歸，美出全新高度。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣天團TWICE驚喜回歸，推出第四張正規專輯《This Is For》，一口氣收錄14首全新曲目，作為紀念出道10週年的誠意之作，並向全球ONCE（粉絲名）傳遞最深感謝。官方今（11日）首波釋出9位成員的回歸形象照，台灣成員周子瑜一頭粉紅長髮亮相，精緻小臉配靈動大眼，仙氣爆棚，被粉絲狂讚是「夢幻系粉紅精靈本尊」！

《This Is For》不只是TWICE音樂旅程的重要里程碑，更是團員們送給粉絲的10週年獻禮。對此，TWICE所屬JYP娛樂表示，「希望這張專輯能成為粉絲的力量，ONCE始終是我們堅持走下去的最大能量來源。」9位成員合體形象照採用Y2K復古風格打造，以紫色金屬看台為背景，每位成員造型、妝容都力求突破，展現團體10年來的視覺進化。

除了專輯話題，TWICE近期也展現跨界音樂實力，其中定延、志效與彩瑛為Netflix動畫電影《K-pop Demon Hunters》獻唱插曲《Takedown》，繳出亮眼成績，更讓粉絲看見她們影視界的延伸潛力。不僅如此，子瑜在本次回歸的全新造型，更是與以往高雅氣質形象大不同，被粉絲譽為「10週年最驚喜變身」，再度證明她在女團界的超高存在感。

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