（影）邊荷律帶媽媽「洗劫水果店」狂嗑2物 爽喊：台灣水果太夢幻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊韓籍女神邊荷律，擁有甜美臉蛋及姣好身材，加上活潑可愛的性格圈粉無數。近日帶著媽媽來台旅遊，她昨（10）發文透露，這次特地為媽媽安排了「洗劫水果店」的行程，還大讚台灣水果太好吃，吸引大批網友朝聖。

邊荷律日前帶著媽媽來台灣旅遊。（翻攝自IG）

邊荷律在社群平台Threads發文分享媽媽來台的趣事，表示自己平常在台灣只會買便利商店販售的水果杯，趁著這次媽媽來台灣玩，便帶著媽媽到水果店大肆採買，讓她自嘲像是「洗劫水果店」，還特地去超市買了水果刀，為的就是想吃到媽媽親手切的水果。

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邊荷律吃得心滿意足，興奮表示，「水果店的水果真的很好吃。芒果和荔枝真是夢幻。好像吃了5000公斤左右的水果，臺灣的水果真是太棒了。」有趣的是，貼文曝光後，不少網友紛紛推薦「水果之王」榴槤，邊荷律忍不住回應，「啊...沒說這個啊...這次是第一次吃。除了臭豆腐，我多了一個不能吃的，不是我喜歡的類型...」。

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