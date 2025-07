BL追劇馬拉松開啟！手到「禽」來桌上激戰 台粉不放過雙關梗

〔記者蕭方綺/台北報導〕近日迎來多部熱播BL劇接連高潮完結,包括由日、泰跨國合作打造的浪漫輕甜BL劇《島根的戀愛季節 Ai No Kisetsu in Shimane》、演藝圈夢幻愛情劇《你是我目光裡的星 The Sparkle in Your Eye》、泰星攜手韓星主演的復仇戀曲《曼谷男孩 The Bangkok Boy》,以及結合籃球及體操雙運動競技與青春曖昧的《球童戰術 BallBoy Tactics》,共四部BL劇集同步完結篇,吸引觀眾開啟「週末宅家模式」。

P(上)和Pan在《島根的戀愛季節》有唯美床戲。(GagaOOLala提供)

《島根的戀愛季節》由去年備受矚目的《奇蹟在東京》泰國演員P與Pan二搭主演,《島根》的中、英文預告由官方社群上傳後,即創下22.7萬次的觀看數字,必須歸功於泰國新生代演員Pan,毫不吝嗇地在預告中展現翹臀。開播首集P與Pan即上演手到「禽」來與桌上激戰戲碼,令粉絲看得瞠目結舌,台灣粉絲不放過雙關梗,大玩片名梗:「鳥根在戀愛了」。

P(左)和Pan在《島根的戀愛季節》都露出精壯好身材。(GagaOOLala提供)

PJ(左起)、Tontae 、 Plai 在《島根的戀愛季節》劇中開心出遊。(GagaOOLala提供)

官方陸續上傳的分集片花尺度一集比一集精彩,但又需要符合社群尺度規範,也逼得粉絲紛紛大喊「欸欸!為什麼剪掉了關鍵時刻」。全季社群影片表現數字驚人,共寫下484萬3429次的觀看紀錄,其中一部結合大膽、隱晦與主角帥氣臉蛋的迷因影片,更吸引180萬次的粉絲觀看,意外拿下本劇流量冠軍。

不只《島根的戀愛季節》本週完結,另外尚有三部BL劇也已完美完結,《你是我目光裡的星》憑藉療癒人心的演藝圈成長故事設定,吸引大量青少年觀眾;《曼谷男孩》刻劃年輕人面對社會壓力與感情掙扎,引起共鳴;《球童戰術》則以籃球及體運動作為愛情輔線,打造最青春熱血的戀曲。四齣戲目前可在GagaOOLala平台收看。

