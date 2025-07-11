晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「數字團」密會有洋蔥！颱風過後多路挺進高雄遇難關

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭日前公布8月30日全新巡演「星展銀行 八三夭 2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」將在高雄巨蛋開跑，昨（10日）晚團員特別先在高雄漢神巨蛋廣場舉行首次戶外售票前直播，氣氛熱鬧，但是為了挺進高雄，團員以不同形式前往，因正值颱風過後，也遇到不少難關。

八三夭在高雄開直播，現場氣氛熱鬧。（不搖就滾提供）八三夭在高雄開直播，現場氣氛熱鬧。（不搖就滾提供）

這次八三夭的五位團員抽籤決定以何種交通工具前往高雄，結果最辛苦的應該是霸天，他抽到騎腳踏車前往，不料颱風後依舊有多處風雨，其中在台中遇上大雨，原本的行程被迫中止，改前往台中揪好友玖壹壹洋蔥一起踩飛輪「補進度」，感謝洋蔥「收留」。

八三夭阿電（左）和劉逼笑說看過「大風大浪」。（不搖就滾提供）八三夭阿電（左）和劉逼笑說看過「大風大浪」。（不搖就滾提供）

後來抽到開車組的小橘與阿璞也來接應霸天，想要一起前往預定地。但沿途都是斷岩碎石與狹窄山路，抵達時發現場地滿目瘡痍，只好無奈作罷。

八三夭感謝玖壹壹洋蔥（左二）「收留」他們。（不搖就滾提供）八三夭感謝玖壹壹洋蔥（左二）「收留」他們。（不搖就滾提供）

隔日雨勢轉小，霸天仍堅持親自完成最後一哩路，從台南騎單車進高雄，終於完成任務。

至於抽到搭船組的阿電與劉逼，原本想要當「海上男孩」，卻不敵颱風之後的大風浪，變成暈船仔，兩人笑稱「現在應該是全團最見過大風大浪的人了。」

八三夭霸天最後一哩路，還是堅持騎單車前往高雄。（不搖就滾提供）八三夭霸天最後一哩路，還是堅持騎單車前往高雄。（不搖就滾提供）

挑戰過程中，八三夭看到中南部許多地區仍在颱風帶來的災害後努力復原，團員表示：「希望大家都能平安，和我們一起堅持走下去。」

八三夭高雄巨蛋演唱會門票，7月12日中午12點在KKTIX開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中