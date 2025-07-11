「數字團」密會有洋蔥！颱風過後多路挺進高雄遇難關

〔記者陳慧玲／台北報導〕八三夭日前公布8月30日全新巡演「星展銀行 八三夭 2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」將在高雄巨蛋開跑，昨（10日）晚團員特別先在高雄漢神巨蛋廣場舉行首次戶外售票前直播，氣氛熱鬧，但是為了挺進高雄，團員以不同形式前往，因正值颱風過後，也遇到不少難關。

八三夭在高雄開直播，現場氣氛熱鬧。（不搖就滾提供）

這次八三夭的五位團員抽籤決定以何種交通工具前往高雄，結果最辛苦的應該是霸天，他抽到騎腳踏車前往，不料颱風後依舊有多處風雨，其中在台中遇上大雨，原本的行程被迫中止，改前往台中揪好友玖壹壹洋蔥一起踩飛輪「補進度」，感謝洋蔥「收留」。

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八三夭阿電（左）和劉逼笑說看過「大風大浪」。（不搖就滾提供）

後來抽到開車組的小橘與阿璞也來接應霸天，想要一起前往預定地。但沿途都是斷岩碎石與狹窄山路，抵達時發現場地滿目瘡痍，只好無奈作罷。

八三夭感謝玖壹壹洋蔥（左二）「收留」他們。（不搖就滾提供）

隔日雨勢轉小，霸天仍堅持親自完成最後一哩路，從台南騎單車進高雄，終於完成任務。

至於抽到搭船組的阿電與劉逼，原本想要當「海上男孩」，卻不敵颱風之後的大風浪，變成暈船仔，兩人笑稱「現在應該是全團最見過大風大浪的人了。」

八三夭霸天最後一哩路，還是堅持騎單車前往高雄。（不搖就滾提供）

挑戰過程中，八三夭看到中南部許多地區仍在颱風帶來的災害後努力復原，團員表示：「希望大家都能平安，和我們一起堅持走下去。」

八三夭高雄巨蛋演唱會門票，7月12日中午12點在KKTIX開賣。

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