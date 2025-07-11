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館長運勢「中年危機」恐遇桃花關 命理師示警：5年跌落谷底

館長訪中之旅引起外界矚目。（資料照）館長訪中之旅引起外界矚目。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程受到外界矚目，不僅收穫許多網友抖內，直播觀看人數還一度飆破40萬。對此，《命運好好玩》邀請3位命理師替他分析運勢，其中艾菲爾指出，館長將走到「中年危機」的時刻，2年內可能會遇到桃花方面的問題。

艾菲爾預言，館長2年內恐遇桃花方面的問題。（翻攝自YT）艾菲爾預言，館長2年內恐遇桃花方面的問題。（翻攝自YT）

艾菲爾指出，館長是在1979年3月12日出生，今年的改變是受到天時地利影響，流年跟本命星都是天王星角度呈180度，即將走入中年危機。艾菲爾表示，雖然館長「西進求金」是正確的事情，但是可能面臨諸多挑戰，且是桃花方面的問題，發生的時間點就在2年之內。

李玉珮則以姓名學分析，館長的總格是35劃，這稱為「霸王之數」、「強人格」，自我意識非常強烈，且會擁有群眾魅力，遇到不滿的事情會據理力爭，但是內心也有細膩的一面，相當重信用，對於自己認定的人，會掏心掏肺支持。

李玉珮提醒館長注意身體狀況。（翻攝自YT）李玉珮提醒館長注意身體狀況。（翻攝自YT）

至於人格方面，李玉珮說明，館長這方面是20劃，又被稱為「情節之數」、「官非之數」，這種人開創力很強，但是人生起伏較大，需要特別注意情緒控管及人際謀和，可能會因為過於衝動造成損失。

李玉珮建議，館長需要好好管理自己的脾氣，指出對方個性剛烈，容易和別人起衝突，如此一來，不僅傷了別人，也會損了自己。她也示警，館長應該注意合作關係，應該要防小人背叛，未來在工作方面盡量採獨資方式，不要與他人合夥。再來健康方面，可能要注意肝、心臟、三高和血壓的問題，應避免過度勞累或衝動。

廖翊樺直言，館長從政會被別人當作一把槍。（翻攝自YT）廖翊樺直言，館長從政會被別人當作一把槍。（翻攝自YT）

廖翊樺透過面像說明，館長的天庭凹陷，代表性格衝動，思緒不縝密，容易衝動用事。值得關注的是，館長現在的年紀走到「鼻子運」，而他的鼻頭有肉，代表有賺錢的能力，個人本位主義強，比較相信自己，較為一意孤行，但是他的鼻翼不對稱，錢財可能很快流失。

廖翊樺表示，搭配流年觀察，館長可能因為相信朋友而去做投資，但又會因此損失，「3年後陸續漏財，5年就會掉到一個谷底」，她還點出，如果館長想從政可能會成為別人的一把槍，可能被迫做一些不是真心想做的事。

☆民俗說法僅供參考☆

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