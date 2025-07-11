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詹姆士錄影「掉落魚塭」 韋汝成元凶慘況曝

詹姆士（右一）和韋汝（中）不小心落水。（八大提供）詹姆士（右一）和韋汝（中）不小心落水。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士主持八大《詹姆士出走料理》和來賓韋汝前往嘉義，登上竹排捕撈用來餵食小魚、小蝦的浮游生物「土蝦」，結果兩人還沒碰到漁網就雙雙落水，外景經驗已有18年資歷的詹姆士，首次在節目中落水，忍不住哀怨問韋汝：「妳為什麼把我抓下來？」但韋汝極力否認是拉詹姆士落水的元凶，為證明自身清白，韋汝不斷嚷嚷要看錄影重播，結果畫面真的會說話，一檢視拍攝畫面，果然清楚看到在驚慌中抓住詹姆士一起掉落魚塭的就是韋汝。

詹姆士透露這是他外景18年來第一次落水，當下一時沒反應過來，因為一切來的太快了。詹姆士沒有特別準備衣物，只因完全沒想過會落水，他回憶當下不禁笑說：「當然第一時間是先確保大家安全，然後我的眼鏡現在還在魚池裡。」

雖然意外掉了一副眼鏡，但幸好詹姆士有帶備用眼鏡，所以還是順利完成後續錄影，而即便是被韋汝拖下水，但詹姆士回想當時情景，很能體諒韋汝的驚慌，在確認大家平安後也覺得蠻有趣的，搞笑說以後要更注意安全，還有眼鏡不要戴太好的，會心痛。

詹姆士（右）和韋汝因落水而全身濕透。（八大提供）詹姆士（右）和韋汝因落水而全身濕透。（八大提供）

韋汝表示，掉到水裡第一個念頭是「完了！鞋子也濕了，水好深」，她當時還在水裡觀察其他人，感覺時間過很久，才起來，但實際看畫面只有一、兩秒。她笑說當時完全不覺得自己會落水，「因為我抓著詹哥那一刻，還覺得自己平衡感真好，穩回來了，結果後面就有人拉我，不知道為什麼就落水。」看到畫面才發現原來我們想的，跟做的都不一樣！慶幸自己會游泳，衣物也多帶一套，加上當天剛好要收工回台北，行李箱剛好在車上，可以及時更換。

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